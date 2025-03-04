Агент РФ сливал военные позиции ВСУ в «Чат Рулетке»: как это было

Жителя Одесской области будут судить за разглашение информации о дислокации украинских военных через видеочат. По данным следствия, он во время анонимного общения передал данные блоггеру, открыто поддерживающему страну-агрессора. Утечка информации могла быть использована для ударов по украинским защитникам. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Агент РФ. Фото: od.gp.gov.ua

Как выяснило следствие, мужчина использовал онлайн-сервис видеочата, где общался со случайными пользователями. Одним из его собеседников оказался блоггер, публично поддерживающий действия страны-агрессора. В ходе разговора житель Одесщины раскрыл информацию о местоположениях военных частей, блокпостах и системе охраны стратегических объектов в Одессе.

Запись этого разговора, который длился более шести минут, впоследствии появилась на YouTube. В нем четко просматривались координаты и детали оборонной инфраструктуры, которые могли быть использованы врагом для нанесения ракетных ударов или организации диверсий.

Одесская областная прокуратура уже передала обвинительный акт в суд. Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

В настоящее время он находится под стражей. Если суд сочтет его виновным, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины нанесла очередной удар по российской агентуре. В Киевской, Харьковской и Львовской областях разоблачена преступная группа, корректировавшая вражеские ракетные удары. Злоумышленники передавали координаты военных объектов оккупантам, помогая врагу поражать стратегически важные цели.