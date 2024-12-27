Аферу с базой "Оберег" разоблачили в Одессе: причастный работник ТЦК

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Кречмаровская Наталия
В Одессе работник ТЦК помогал желающим уклоняться от мобилизации и выезжать за границу. "Услуги" стоили от 4 до 7 тыс. долларов.
Иллюстративное фото
В Государственном бюро расследований сообщили о завершении расследования в отношении сотрудника Малиновского РТЦК и СП Одессы, организовавшего заработок на мужчинах, желающих избежать мобилизации — обвинительный акт направлен в суд.
По данным следствия, работник ТЦК успел сделать "непригодными" не менее семи уклонистов.
Сотрудник уволен из ТЦК — он находится под стражей.
Свою вину военнослужащий признал полностью и изъявил желание реабилитироваться перед законом, борясь за победу в рядах ВСУ.
Напомним, на днях в сети интернет распространялась информация об ужасном случае в ТЦК Одессы. Сообщалось, что гражданский мужчина пытался уволить из ТЦК своего сына, один "получил шар". Как писал портал "Комментарии", якобы мужчину застрелили.
Информация об убийстве гражданского оказалась фейком.
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