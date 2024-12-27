Аферу с базой "Оберег" разоблачили в Одессе: причастный работник ТЦК

В Одессе работник ТЦК помогал желающим уклоняться от мобилизации и выезжать за границу. "Услуги" стоили от 4 до 7 тыс. долларов.

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В Государственном бюро расследований сообщили о завершении расследования в отношении сотрудника Малиновского РТЦК и СП Одессы, организовавшего заработок на мужчинах, желающих избежать мобилизации — обвинительный акт направлен в суд.

“Протиправная схема действовала с марта 2023 года. Сотрудник одного из отделов ТЦК несанкционированно корректировал данные военнообязанных в электронной базе "Оберег" за 4-7 тысяч долларов США. Он вносил в нее ложную информацию о непригодности мужчин в службу, что позволяло им выезжать за границу”, – пояснили в ГБР.

По данным следствия, работник ТЦК успел сделать "непригодными" не менее семи уклонистов.

Сотрудник уволен из ТЦК — он находится под стражей.

"Он обвиняется в несанкционированном изменении, уничтожении или блокировании информации, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах или компьютерных сетях (ч. 1 ст. 362 УК Украины)", — сообщили в ДБР.

Свою вину военнослужащий признал полностью и изъявил желание реабилитироваться перед законом, борясь за победу в рядах ВСУ.

Напомним, на днях в сети интернет распространялась информация об ужасном случае в ТЦК Одессы. Сообщалось, что гражданский мужчина пытался уволить из ТЦК своего сына, один "получил шар". Как писал портал "Комментарии", якобы мужчину застрелили.

Информация об убийстве гражданского оказалась фейком.



