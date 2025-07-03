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Адский удар РФ по Одессе: пылали жилые дома, люди умоляли о помощи

Несмотря на эффективную работу сил ПВО, зафиксировано повреждение объектов гражданской инфраструктуры, включая жилые дома

3 июля 2025, 08:05
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Клименко Елена

3 июля 2025 года Одесса в очередной раз подверглась атаке со стороны России — на этот раз город стал мишенью ударных дронов-камикадзе. О нападении сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в соцсетях.

Адский удар РФ по Одессе: пылали жилые дома, люди умоляли о помощи

Фото: из открытых источников

Несмотря на активное применение сил противовоздушной обороны, избежать повреждений не удалось. В результате вражеской атаки пострадали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома. Данные о пострадавших уточняются. На местах работают спасательные службы, коммунальщики и оперативные штабы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также подтвердил, что в результате удара дронами повреждено жилье одесситов, и отметил мобилизацию всех ответственных служб для ликвидации последствий.

По предварительным сообщениям, один из российских дронов попал в многоэтажный жилой дом. Очевидцы с места событий сообщают о масштабном пожаре на верхних этажах — горят 7-й, 8-й и 9-й уровни. Остающиеся внутри люди зовут на помощь. В соцсетях ходят видео с места трагедии, демонстрирующие масштаб разрушений и панику среди жителей.

Между тем, в СНБО Украины отреагировали на спекуляции западных медиа относительно вероятного намерения Владимира Путина захватить Одессу. В ведомстве подчеркнули, что планы кремлевского диктатора нереалистичны, а его цель – полное уничтожение Украины – обречена на провал. Подчеркивается, что именно у Украины есть четкая цель: демонтаж путинского режима и полная победа над агрессором.

Как уже писал портал "Комментарии", Россия активизировала наступательные операции сразу в двух направлениях в Украине, заставляя Киев задействовать ценные резервы и создавая угрозу расширения боевых действий на другие регионы, сообщает The Independent.



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