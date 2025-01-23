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"Золотой мост": накажут ли виновных в растрате 24 млн грн при строительстве Подольского моста

Подольский мост в Киеве "строят" с 2017 года

сегодня, 15:23
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Кречмаровская Наталия

В Киеве во время строительства Подольского моста завысили на 24 млн гривен расходы на аренду техники. В Киевской городской прокуратуре сообщили о результатах расследования и кто будет нести ответственность.

"Золотой мост": накажут ли виновных в растрате 24 млн грн при строительстве Подольского моста

Фото Киевской городской прокуратуры

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя генподрядной организации, осуществляющей строительство Подольского мостового перехода через Днепр в г. Киеве (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По результатам расследования, в апреле 2017 года КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и генподрядчик заключили договор на строительство Подольского мостового перехода в Киеве.

В июне 2023 года заказчик работ, генподрядчик и подрядная организация подписали акты приемки выполненных строительных работ в части затрат на работу привлеченной спецтехники – кранов, насосов, буровых установок. 

Согласно выводу строительно-технической экспертизы, расходы на аренду указанных выше машин и механизмов завышены более 24 млн гривен.

"Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Прокурором заявлен иск о возмещении причиненного вреда", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", вскрыли растрату бюджетных средств. В сентябре 2024 года КП "Киевзеленстрой" подписало договор с частной компанией на ремонт сквера в Чеховском переулке в Шевченковском районе. Сумма договора составила более 6 миллионов гривен. За эти средства до 22 декабря 2024 года работы должны быть завершены. Однако работы даже не начинали.




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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=379430
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