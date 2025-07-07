"Золотой мост" Кличко: как власти Киева "перекачивают деньги из бюджета в частные карманы"

Вопрос финансирования строительства в Киеве возник особенно остро во время войны. Некоторые объекты стоят городу слишком дорого. И политики, и эксперты неоднократно говорили о "распиле" бюджета на строительстве. О традиционной столичной схеме рассказал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

По его словам, еще 1,18 миллиарда гривен выделят столичные власти на достройку "золотого" Подольско-Воскресенского моста. Общая стоимость уже составила более 20 миллиардов. И это, по словам столичного депутата, далеко не конец.

"Стоимость моста растет каждый год. Не из-за инфляции или уникальных инженерных решений. А потому, что сметы составляют так, чтобы "лишнего" оставалось как можно больше", — отметил он.

Витренко привел самый свежий пример – строительный песок. В контракте "Автострада", по его словам, заложила цену 541 грн за кубометр. При этом депутат уверяет, что на рынке песок можно приобрести за 200-300 грн, а производители продают и по 170 грн. Витренко подчеркнул, что за счет завышенной стоимости только этого материала переплатили более 23 млн грн.

"Это просто один пункт в многомиллиардном тендере. И подобная практика стала нормой. Ведь вместо независимого ценового аудита – в тендеры закладывают "среднюю цену" с манипулятивной базы, которую наполняют сами же поставщики. Выходит легальный, но системный способ перекачки денег из бюджета в частные карманы”, — рассказал депутат.

По словам Витренко, пока для одних городов – это транспортная артерия, для киевской власти и ее друзей – бесконечный источник заработка за счет жителей столицы.

"Это не строительство моста. Это перманентное освоение средств. И пока мы молчим, цена будет расти и дальше", — подчеркнул столичный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве объявили тендер более чем на миллион гривен.



