logo

BTC/USD

71875.73

ETH/USD

2680.50

LTC/USD

72.22

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Жителя Киевской области будут судить за торговлю контрафактным товаром
commentss НОВОСТИ Все новости

Жителя Киевской области будут судить за торговлю контрафактным товаром

Злоумышленник незаконно продавал электронные табачные изделия

сегодня, 17:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Киевской области будут судить местного жителя за торговлю контрафактными электронными сигаретами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности.

Жителя Киевской области будут судить за торговлю контрафактным товаром

Фото БЭБ

Досудебное расследование по факту незаконной торговли электронными табачными изделиями завершили детективы. Следствие установлено, что житель Киевской области организовал поставки электронных табачных изделий и комплектующих в регион из-за границы.

“Далее контрафактный товар злоумышленник вместе с сообщниками продавали через пункты розничной торговли и телеграм-каналы. Сбывали электронные сигареты по всей территории Украины с помощью операторов почтовой связи”, – сообщили в БЭБ.

В ходе расследования детективы БЭБ изъяли из незаконного оборота подакцизные товары стоимостью более полумиллиона гривен. Кроме того, изъяты черновые записи и компьютерная техника.

Организатору схемы уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Обвинительный акт направлен в суд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киевской и Ивано-Франковской областях правонарушители продавали контрафактную продукцию. Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области изъяли электронные сигареты стоимостью 15 млн грн.

По данным следствия, группа лиц организовала завоз электронных сигарет через пункты пропуска во Львовской и Волынской областях вне таможенного контроля.

Какое наказание грозит злоумышленникам, читайте по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://esbu.gov.ua/news/za-materialamy-beb-na-kyivshchyni-sudytymut-mistsevoho-zhytelia-za-torhivliu-kontrafaktnymy-elektronnymy-syharetamy
Теги:

Новости

Все новости