Жителя Киевской области будут судить за торговлю контрафактным товаром

В Киевской области будут судить местного жителя за торговлю контрафактными электронными сигаретами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности.



Фото БЭБ

Досудебное расследование по факту незаконной торговли электронными табачными изделиями завершили детективы. Следствие установлено, что житель Киевской области организовал поставки электронных табачных изделий и комплектующих в регион из-за границы.

“Далее контрафактный товар злоумышленник вместе с сообщниками продавали через пункты розничной торговли и телеграм-каналы. Сбывали электронные сигареты по всей территории Украины с помощью операторов почтовой связи”, – сообщили в БЭБ.

В ходе расследования детективы БЭБ изъяли из незаконного оборота подакцизные товары стоимостью более полумиллиона гривен. Кроме того, изъяты черновые записи и компьютерная техника.

Организатору схемы уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Обвинительный акт направлен в суд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киевской и Ивано-Франковской областях правонарушители продавали контрафактную продукцию. Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области изъяли электронные сигареты стоимостью 15 млн грн.

По данным следствия, группа лиц организовала завоз электронных сигарет через пункты пропуска во Львовской и Волынской областях вне таможенного контроля.

Какое наказание грозит злоумышленникам, читайте по ссылке.



