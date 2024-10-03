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Жителей Киева призывают не пользоваться водой сегодня ночью: что произошло

Ночью промывают водопроводные сети в Оболонском районе

3 октября 2024, 20:25
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Кречмаровская Наталия

Жителей столицы предупредили о проведении профилактических работ, поэтому советуют не пользоваться водопроводной водой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ЧАО "АК "Киевводоканал".

Жителей Киева призывают не пользоваться водой сегодня ночью: что произошло

Иллюстративное фото

В ночь с 3 на 4 октября в Оболонском районе "Киевводоканал" будет проводить промывание сетей. "С 23:00 3 октября до 05:00 4 октября продлится плановая профилактическая промывка сетей от первого до пятого микрорайонов в Оболонском районе столицы", — говорится в сообщении.

Киевлян предупредили, что при выполнении работ не рекомендуется использовать воду из-под крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения профилактических мер перед применением воду из крана нужно спустить. Использовать водопроводную воду можно, если вода визуально прозрачна и не имеет постороннего запаха.

В зону работ по очистке и дезинфекции водопроводных труб попадают следующие адреса:

  • просп. Оболонский – от ул. Героев полка "Азов" до ст. м. "Минская";

  • просп. Владимира Ивасюка – от №2 до №26;

  • просп. Владимира Ивасюка – от №1 до №33/35;

  • ул. Левко Лукьяненко;

  • ул. Иорданская;

  • ул. Архипенко;

  • ул. Героев полка "Азов";

  • ул. Приозерная;

  • ул. Приречная.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в одном из районов Киева будут отключать газ. “Вниманию жителей Шевченковского района. В связи с проведением ремонтных работ на подземном газопроводе, 8 октября с 9:00 до 18:00 распределение газа будет временно прекращено по ул. Большая Житомирская, в том числе дома № 32, 34, 38, 38Б, 40”, — предупредили в компании.




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Источник: https://www.vodokanal.kiev.ua/news/planova-prof%D1%96laktichna-promivka-merezh-1-5-m%D1%96krorajon%D1%96v-v-obolonskomu-rajon%D1%96/
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