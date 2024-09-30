Житель Черкасс продавал в Киеве наркотики: изъяли "товар" на 8 млн грн (ФОТО)

В Киеве разоблачили злоумышленника, наладившего сбыт наркотических веществ оптовыми партиями на территории столицы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.



Сбыт наркотиков в столице. Фото Национальной полиции

Разоблачили и задержали 45-летнего наркосбытчика, когда он в очередной раз приехал в столицу. Злоумышленником оказался житель Черкасс.

По данным следствия, задержанный наладил схему сбыта каннабиса на территории Киева. Злоумышленник приезжал из Черкасс в столицу на собственном автомобиле. Здесь делал мастер-клады – оптовые закладки с наркотиками.

После задержания наркодилера правоохранители провели санкционированный обыск в салоне его автомобиля. В ходе обыска обнаружили:

большие фасованные пакеты с каннабисом, общим весом около 10 килограммов,

пакет с амфетамином,

средства для фасовки.

Во время обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли еще:

около восьми килограммов каннабиса,

300 таблеток экстази,

100 г гашиша.

В полиции отметили, что ориентировочная стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка — около 8 млн грн.

“Следователи Печерского управления полиции сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах”, — сообщили в столичной полиции.

За совершенные действия подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что злоумышленник отправил чемодан наркотиков из Одессы в Киев.