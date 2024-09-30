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Житель Черкасс продавал в Киеве наркотики: изъяли "товар" на 8 млн грн (ФОТО)

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

сегодня, 12:43
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Кречмаровская Наталия

В Киеве разоблачили злоумышленника, наладившего сбыт наркотических веществ оптовыми партиями на территории столицы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.

Житель Черкасс продавал в Киеве наркотики: изъяли "товар" на 8 млн грн (ФОТО)

Сбыт наркотиков в столице. Фото Национальной полиции

Разоблачили и задержали 45-летнего наркосбытчика, когда он в очередной раз приехал в столицу. Злоумышленником оказался житель Черкасс.

По данным следствия, задержанный наладил схему сбыта каннабиса на территории Киева. Злоумышленник приезжал из Черкасс в столицу на собственном автомобиле. Здесь делал мастер-клады – оптовые закладки с наркотиками.

После задержания наркодилера правоохранители провели санкционированный обыск в салоне его автомобиля. В ходе обыска обнаружили:

  • большие фасованные пакеты с каннабисом, общим весом около 10 килограммов,

  • пакет с амфетамином,

  • средства для фасовки.

Во время обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли еще:

  • около восьми килограммов каннабиса,

  • 300 таблеток экстази,

  • 100 г гашиша.

В полиции отметили, что ориентировочная стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка — около 8 млн грн.

“Следователи Печерского управления полиции сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах”, — сообщили в столичной полиции.

За совершенные действия подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Житель Черкасс продавал в Киеве наркотики: изъяли ”товар” на 8 млн грн (ФОТО) - фото 2
Житель Черкасс продавал в Киеве наркотики: изъяли ”товар” на 8 млн грн (ФОТО) - фото 3
Житель Черкасс продавал в Киеве наркотики: изъяли ”товар” на 8 млн грн (ФОТО) - фото 4
Житель Черкасс продавал в Киеве наркотики: изъяли ”товар” на 8 млн грн (ФОТО) - фото 5
Житель Черкасс продавал в Киеве наркотики: изъяли ”товар” на 8 млн грн (ФОТО) - фото 6
Житель Черкасс продавал в Киеве наркотики: изъяли ”товар” на 8 млн грн (ФОТО) - фото 7
Житель Черкасс продавал в Киеве наркотики: изъяли ”товар” на 8 млн грн (ФОТО) - фото 8
Житель Черкасс продавал в Киеве наркотики: изъяли ”товар” на 8 млн грн (ФОТО) - фото 9

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что злоумышленник отправил чемодан наркотиков из Одессы в Киев.



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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/stolychni-politseiski-vyluchyly-u-narkozbuvacha-tovaru-na-blyzko-8-mln-hrn
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