Жестокое убийство на АЗС: стрелка отправили в психушку под строгий надзор

41-летнего киевлянина, хладнокровно застрелившего пенсионера на АЗС в столице, суд признал невменяемым. Мужчина не смог объяснить мотивы своего поступка, а экспертиза подтвердила его психическое расстройство. Теперь его направили на принудительное лечение в заведение со строгим наблюдением. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

По решению суда 41-летний житель Киева, который 18 сентября 2024 на автозаправочной станции на Кольцевой дороге убил 65-летнего мужчину, будет проходить принудительное лечение в психбольнице под строгим контролем.

В тот день злоумышленник подошел к пенсионеру, который собирался садиться в собственный автомобиль, и без видимых причин выстрелил ему в голову. После этого нападающий забрал ключи от машины, личные вещи жертвы и скрылся. Никаких объяснений своим действиям он так и не дал.

В ходе следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила, что мужчина не мог осознавать своих действий ни при совершении преступления, ни после него. Установлено, что с 2012 года периодически проходил лечение в психиатрических учреждениях.

Все это время он был под стражей в специализированном медицинском учреждении. По ходатайству Святошинской окружной прокуратуры суд принял решение о его принудительной госпитализации в психушку со строгим наблюдением.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня, 14 марта, в Одессе застрелили мужчину посреди бела дня на улице. По словам очевидцев, он от кого-то убегал и в него дважды выстрелили. Министр внутренних дел Игорь Клименко берет расследование убийства Демьяна Ганула под личный контроль.



