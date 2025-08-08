Женщина выбросила чужую собаку в окно, чтобы не отдавать владельцу

В поселке Немишаево Бучанского района 42-летняя женщина выбросила собаку из окна многоэтажки после того, как на пороге ее квартиры появился настоящий владелец животного.

Женщина выкинула в окно собаку

Инцидент произошел 6 августа. В полицию обратились свидетели, которые сообщили о жестоком обращении с животным. Правоохранители выяснили, что местная жительница подобрала собаку на улице и забрала к себе домой. Когда хозяин узнал, где находится его любимец, и пришел вернуть собаку, женщина отказалась ему открывать, а впоследствии просто выбросила животное из окна четвертого этажа.

К счастью, пес выжил и не получил серьезных повреждений.

Полицейские Бучанского районного управления открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – "жестокое обращение с животными".

В настоящее время продолжается досудебное расследование, а правоохранители отмечают: в случае, если вы стали свидетелями насилия над животными, обязательно обращайтесь на линию 102.

