Главная Новости Регионы Киев Женщина выбросила чужую собаку в окно, чтобы не отдавать владельцу
commentss НОВОСТИ Все новости

Женщина выбросила чужую собаку в окно, чтобы не отдавать владельцу

В Киевской области полиция расследует жестокое обращение с собакой: женщина выбросила животное с четвертого этажа

8 августа 2025, 18:45
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В поселке Немишаево Бучанского района 42-летняя женщина выбросила собаку из окна многоэтажки после того, как на пороге ее квартиры появился настоящий владелец животного.

Женщина выбросила чужую собаку в окно, чтобы не отдавать владельцу

Женщина выкинула в окно собаку

Инцидент произошел 6 августа. В полицию обратились свидетели, которые сообщили о жестоком обращении с животным. Правоохранители выяснили, что местная жительница подобрала собаку на улице и забрала к себе домой. Когда хозяин узнал, где находится его любимец, и пришел вернуть собаку, женщина отказалась ему открывать, а впоследствии просто выбросила животное из окна четвертого этажа.

К счастью, пес выжил и не получил серьезных повреждений.

Полицейские Бучанского районного управления открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – "жестокое обращение с животными".

В настоящее время продолжается досудебное расследование, а правоохранители отмечают: в случае, если вы стали свидетелями насилия над животными, обязательно обращайтесь на линию 102.

29 апреля 2025 года команда журналистов Viktoriia Project опубликовала расследование, в котором говорится об обстоятельствах смерти Виктории. В материале отмечено, что на теле, вероятно, Рощиной обнаружены явные признаки пыток и насильственной смерти, а также незаконного вскрытия.



Источник: https://www.facebook.com/100064629762025/posts/pfbid028AVt8aj5CbD6fkt2Ri9EHFDv3GSmwcBt3zeVag2P53Cr26FgQ5B9SwtUgbp2Unzol/?
