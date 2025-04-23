Земельный скандал в Киеве набирает обороты: задержали еще одного чиновника КГГА

В Киеве задержали чиновника Киевской городской государственной администрации. В Киевской городской прокуратуре сообщили, что государственный инспектор Департамента ресурсов КГГА согласился не заметить на арендованной земле здание, парковку и футбольное поле.

Задержание в Киеве. Фото Киевской городской прокуратуры

В прокуратуре рассказали об обстоятельствах нарушения. Отмечается, что предприниматель, арендовавший земельный участок коммунальной собственности, обратился в Киевский городской совет по возобновлению договора аренды, срок которого истекал.

Государственный инспектор Департамента ресурсов КГГА провел обследование земельного участка. После чего констатировал, что земельный участок используют не по целевому назначению, а это делает невозможным возобновление договора аренды. Согласно договору, на арендованной земле мужчина не имел права ничего строить и ограждать эту территорию. На арендованном участке появилось футбольное поле, парковка со шлагбаумом и нежилое помещение.

"Понимая возможные негативные последствия таких результатов обследования, должностное лицо во время общения с представителем арендатора выразило требование предоставить ему 15 000 долл. за то, чтобы он не отмечал в акте обследования выявленных нарушений. Также должностное лицо пообещало содействовать предоставлению Департаментом рекомендаций Киевсовету возобновить договор аренды этой земли”, — объяснили в городской прокуратуре.

Чиновника Департамента земельных ресурсов КГГА задержали при передаче денег.









Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение пытались продавить в Киевском городском совете.