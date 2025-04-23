logo

BTC/USD

93259.80

ETH/USD

1799.89

LTC/USD

83.94

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

48.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Земельный скандал в Киеве набирает обороты: задержали еще одного чиновника КГГА
commentss НОВОСТИ Все новости

Земельный скандал в Киеве набирает обороты: задержали еще одного чиновника КГГА

Чиновник КГГА требовал 15 тыс. долл. за оформление "нужных" документов для продления аренды земельного участка

сегодня, 16:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Киеве задержали чиновника Киевской городской государственной администрации. В Киевской городской прокуратуре сообщили, что государственный инспектор Департамента ресурсов КГГА согласился не заметить на арендованной земле здание, парковку и футбольное поле.

Земельный скандал в Киеве набирает обороты: задержали еще одного чиновника КГГА

Задержание в Киеве. Фото Киевской городской прокуратуры

В прокуратуре рассказали об обстоятельствах нарушения. Отмечается, что предприниматель, арендовавший земельный участок коммунальной собственности, обратился в Киевский городской совет по возобновлению договора аренды, срок которого истекал.

Государственный инспектор Департамента ресурсов КГГА провел обследование земельного участка. После чего констатировал, что земельный участок используют не по целевому назначению, а это делает невозможным возобновление договора аренды. Согласно договору, на арендованной земле мужчина не имел права ничего строить и ограждать эту территорию. На арендованном участке появилось футбольное поле, парковка со шлагбаумом и нежилое помещение.

"Понимая возможные негативные последствия таких результатов обследования, должностное лицо во время общения с представителем арендатора выразило требование предоставить ему 15 000 долл. за то, чтобы он не отмечал в акте обследования выявленных нарушений. Также должностное лицо пообещало содействовать предоставлению Департаментом рекомендаций Киевсовету возобновить договор аренды этой земли”, — объяснили в городской прокуратуре.

Чиновника Департамента земельных ресурсов КГГА задержали при передаче денег.

Земельный скандал в Киеве набирает обороты: задержали еще одного чиновника КГГА - фото 2
Земельный скандал в Киеве набирает обороты: задержали еще одного чиновника КГГА - фото 3


Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение пытались продавить в Киевском городском совете.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/pfbid0AVe9jK9vjkDZEaiRc5nTSRBvWebztMe3itZGwoQEQcuE6e1A9dhX5zgC4kVJXpQ6l?locale=ru_RU
Теги:

Новости

Все новости