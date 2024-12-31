Зеленский уволил Попка с должности главы КМВА: кто стал его преемником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Тимура Ткаченко новым начальником Киевской городской военной администрации. Соответствующий указ №898/2024 был опубликован на официальном сайте главы государства. В указе отмечено, что Ткаченко назначен на должность согласно статье 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Сергея Попко кволили с должности главы КГВА. Фото: УНН

Это решение стало результатом увольнения генерал-полковника Сергея Попка с должности начальника Киевской городской военной администрации, занимаемой им с 21 октября 2022 года. Указом №897/2024 Попко был уволен от исполнения своих обязанностей. Теперь на его место назначен Тимур Ткаченко, который, согласно указу, возглавит столичную военную администрацию.

Тимур Ткаченко имеет опыт работы в управленческой и государственной сфере. Он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, где получил магистерский диплом в области международной экономики в 2013 году. Позже, в 2019 году, Ткаченко получил второе высшее образование по специальности "Правоведение" в том же университете.

Профессиональный путь Ткаченко начался в административной деятельности: в 2019 году он был назначен заместителем главы Дарницкой районной государственной администрации Киева. С 2020 г. работал первым заместителем директора Департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации, где занимался важными аспектами развития инфраструктуры и благоустройства столицы.

В августе 2023 года Ткаченко был назначен заместителем Министра по стратегическим отраслям промышленности Украины. В этой работе он активно занимался вопросами промышленного развития и внедрением инновационных решений для повышения эффективности отрасли. В сентябре 2024 года он был назначен заместителем Министра развития общин и территорий Украины, где он продолжил работать над реализацией важных для страны реформ в сфере урбанистики и развития территорий.

Как ранее писал портал "Комментарии", уже бывший глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в 2024 году в Киеве зафиксировано 500 воздушных тревог, а российские войска совершили почти 200 ударов по столице, применяя более 1600 различных средств поражения.