За уклонение от мобилизации конфискация имущества: в Киеве будут судить участников масштабной схемы

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Кречмаровская Наталия
В Киеве разоблачена масштабная схема уклонения от мобилизации — в нее входили медицинские работники, посредники и военнообязанные.
Фото Киевской городской прокуратуры
В Киевской городской прокуратуре сообщили, что мужчинам за 5-8 тыс. долларов США помогали получить документы о непригодности к военной службе.
Также перед судом предстанут шесть военнообязанных мужчин. Они воспользовались услугами этих медработников по оформлению заведомо ложных медицинских справок о непригодности к военной службе с последующим исключением из военного учета с целью незаконного пересечения государственной границы Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ст. 336 УК Украины).
По данным прокуратуры, оформление таких документов стоило от 5 до 8 тысяч долларов США. В дальнейшем они использовались для получения заведомо ложного заключения ВЛК о непригодности к военной службе, оформлении фиктивных групп инвалидности и признании непригодными для военной службы с исключением из учета в ТЦК и СП города Киева и Киевской области.
Напомним, что отсрочку от мобилизации, как писал портал "Комментарии", будут отменены автоматически.
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