За уклонение от мобилизации конфискация имущества: в Киеве будут судить участников масштабной схемы

В Киеве разоблачена масштабная схема уклонения от мобилизации — в нее входили медицинские работники, посредники и военнообязанные.

Фото Киевской городской прокуратуры

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что мужчинам за 5-8 тыс. долларов США помогали получить документы о непригодности к военной службе.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении директора и старшей медсестры коммунальной поликлиники, врача-хирурга одного из медучреждений столицы, заведующего эндокринологического отделения больницы и трех посредников, которые помогали мужчинам получить справки о непригодности к военной службе, что позволяло пересечь государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)”, — говорится в сообщении прокуратуры.

Также перед судом предстанут шесть военнообязанных мужчин. Они воспользовались услугами этих медработников по оформлению заведомо ложных медицинских справок о непригодности к военной службе с последующим исключением из военного учета с целью незаконного пересечения государственной границы Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ст. 336 УК Украины).

По данным прокуратуры, оформление таких документов стоило от 5 до 8 тысяч долларов США. В дальнейшем они использовались для получения заведомо ложного заключения ВЛК о непригодности к военной службе, оформлении фиктивных групп инвалидности и признании непригодными для военной службы с исключением из учета в ТЦК и СП города Киева и Киевской области.

"Санкция инкриминированных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", — уточнили в прокуратуре.









Напомним, что отсрочку от мобилизации, как писал портал "Комментарии", будут отменены автоматически.