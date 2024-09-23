За долг в 12500 долларов угрожали расправой: в Киеве разоблачили преступную группу (ФОТО)

В Киеве мужчины требовали несуществующий долг у 34-летнего местного жителя и угрожали расправой. "Цена вопроса" составляла 12 500 долларов США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.



Задержали фигурантов в Киеве Фото Киевской городской прокуратуры

"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двоим мужчинам 53 и 52 лет в вымогательстве с угрозой насилия, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины)", — сообщили в городской прокуратуре.

Следствие установило, что злоумышленники потребовали 12500 долларов США у 34-летнего киевлянина. В прокуратуре отметили, что киевлянин предоставлял им IT-услуги и эти деньги получил, по его словам, в качестве оплаты своей работы. “Дальнейшее сотрудничество не сложилось, поэтому ему заявили, что полученные деньги – долг и он должен его вернуть в определенные даты двумя частями. В случае несогласия мужчине угрожали физической расправой”, — говорится в сообщении прокуратуры.

Фигуранты в порядке ст. 208 УПК Украины задержали во время контролируемой передачи 11500 долларов США.

До этого правоохранители зафиксировали передачу 1000 долларов США в качестве погашения "долга".

Злоумышленникам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 454 тысячи гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в трех областях Украины семья устроила конопляные фермы, помогали в незаконном бизнесе еще три человека.

Как работал незаконный бизнес и какое наказание грозит злоумышленникам, читайте по ссылке.



