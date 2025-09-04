Южный мост в Киеве под угрозой: громкое заявление Владимира Золкина

Журналист Владимир Золкин заявил, что многолетние проблемы с ремонтом Южного моста связаны не только с финансами, но и с действиями компании "Ковальская". По его словам, предприятие годами добывает песок у моста для собственного производства, что приводит к размыванию дна и ставит под риск устойчивость конструкции.

Владимир Золкин про южный мост в Киеве

Еще в 2015 году экологи сообщали о незаконной добыче песка в нескольких районах Киева, в том числе рядом с заводом "Ковальской". В 2021-м инвесторы банка "Аркада" заявляли, что компания скупает песок, незаконно добытый, нанося ущерб людям.

В марте 2025-го местные активисты снова зафиксировали уничтожение береговой линии у острова Водников. По их словам, баржи и земснаряды компании вредят экологии: разливается горючее, гибнет рыба, а жители столичных Осокорков жалуются на постоянный шум техники даже ночью.

Таким образом, вопрос безопасности Южного моста и окружающей среды вокруг Днепра остается открытым. Журналисты и активисты обещают и дальше публиковать новые факты.

