Взрывы в Киевской области: стала известна причина

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Поздним вечером 13 сентября жители Киевской области услышали серию взрывов. Инцидент возник без сигнала "Воздушная тревога", а российские воздушные цели в регионе не зафиксированы. Лишь впоследствии Киевская областная военная администрация (КОВА) подтвердила, что взрывы действительно произошли, но не имели отношения к воздушной атаке.
Взрывы в Киевской области. Фото иллюстративное
По информации издания "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники, взрыв произошел в районе села Калиновка. Во время перевозки по железной дороге сдетонировали снаряды. Взрыв повредил контактную сеть, что повлекло за собой остановку движения на участке.
Особо опасным инцидент оказался для пассажирского поезда №730 Харьков – Перемышль, который в момент взрыва двигался неподалеку. Машинисту пришлось совершить аварийную остановку, а сотни пассажиров были срочно эвакуированы в близлежащую лесополосу. По предварительным данным, жертв нет, возгорания вагонов также не произошло.
Из-за повреждений инфраструктуры вблизи Киева "Укрзализныця" была вынуждена изменить маршруты ряда поездов:
Кроме того, в Киевской области в этот день был отменен ряд пригородных и региональных рейсов. В "Укрзализныце" подчеркнули, что приоритетом является безопасность пассажиров и железнодорожных бригад, а уточненные графики движения будут обнародованы позже.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после атаки РФ в Киеве загорелось здание Кабмина.
Также "Комментарии" писали о российском ударе по ТЭЦ в Киевской области.