Взрывы в Киевской области: стала известна причина

Поздним вечером 13 сентября жители Киевской области услышали серию взрывов. Инцидент возник без сигнала "Воздушная тревога", а российские воздушные цели в регионе не зафиксированы. Лишь впоследствии Киевская областная военная администрация (КОВА) подтвердила, что взрывы действительно произошли, но не имели отношения к воздушной атаке.

Взрывы в Киевской области. Фото иллюстративное

Что взорвалось в Киевской области

По информации издания "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники, взрыв произошел в районе села Калиновка. Во время перевозки по железной дороге сдетонировали снаряды. Взрыв повредил контактную сеть, что повлекло за собой остановку движения на участке.

Особо опасным инцидент оказался для пассажирского поезда №730 Харьков – Перемышль, который в момент взрыва двигался неподалеку. Машинисту пришлось совершить аварийную остановку, а сотни пассажиров были срочно эвакуированы в близлежащую лесополосу. По предварительным данным, жертв нет, возгорания вагонов также не произошло.

"На месте происшествия работают оперативные службы. Проводятся все необходимые действия. Более подробная информация будет предоставлена впоследствии", — говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.

Изменения в движении поездов

Из-за повреждений инфраструктуры вблизи Киева "Укрзализныця" была вынуждена изменить маршруты ряда поездов:

— поезд №23 Киев – Хелм отправился через Коростень;

— поезда №139 Киев – Каменец-Подольский, №141/143 Сумы, Чернигов – Рахов, №21/103 Краматорск, Харьков – Львов также будут следовать измененным маршрутом;

— поезд №73 Харьков – Перемышль перенаправлен через Киев и Коростень, ожидаемая задержка – не менее 4 часов.

Кроме того, в Киевской области в этот день был отменен ряд пригородных и региональных рейсов. В "Укрзализныце" подчеркнули, что приоритетом является безопасность пассажиров и железнодорожных бригад, а уточненные графики движения будут обнародованы позже.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после атаки РФ в Киеве загорелось здание Кабмина.

Также "Комментарии" писали о российском ударе по ТЭЦ в Киевской области.