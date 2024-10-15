Взрывы в Киеве: враг атакует столицу ударными дронами

Российские войска запустили ударные дроны на территорию Украины. "Шахеды" добрались до Киева. В столице объявлена ​​воздушная тревога и слышны взрывы, сообщает портал "Комментарии".

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В Киевской городской военной администрации сообщили: “Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!”.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что шахматы фиксируются над Троещиной – возможна работа ПВО.

Местные паблики сообщают о взрывах на левом берегу столицы. Также сообщается о фиксации ударных дронов Борщаговки/Отрадного, Соломенского района.

По данным Воздушных сил ВС Украины по состоянию на 23:00 ситуация с ударными дронами следующая:

"Шахеды" в Сумской области — курсом на юг направление на Полтавщину!

"Шахеды" в Полтавской области — курсом юго-западным.

"Шахеды" в Черниговской области — курсом западным.

"Шахеды" в Киевской области — курсом юго-западным.

"Шахеды" в Винницкой и Житомирской — курсом западным.

"Шахеды" в Одесской области — в направлении Винницкой области.

"Шахеды" в Николаевской области — курсом на север, один из них пересекает границу Кировоградской области.

"Шахеды" в районе Запорожья — в направлении Днепра. Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА!