Взрывы в Киеве и области: что известно

Четырнадцатая воздушная атака российских вооруженных сил на Киев с начала октября. Уже привычно для поражения мирного гражданского города враг применил БПЛА. Место запуска дронов – курская область, а в столицу беспилотники заходили преимущественно с северного и северо-восточного направления. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает портал "Комментарии".

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Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и продолжалась почти 6 часов. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около десятка российских дронов. Все вражеские БПЛА, угрожавшие столице были обезврежены.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Данные оперативного строительства обновляются и уточняются.

"На эту минуту в Киевской области ведется боевая работа против остальных БПЛА врага. Не исключено объявление воздушной тревоги в Киеве. Поэтому упорно прошу прислушиваться к сигналам оповещения и в случае опасности пользоваться укрытиями", – отметил Сергей Попко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Враг ударил по переправам и перерезал дорогу на Харьковщине

Оккупанты продолжают уничтожать логистические маршруты на Харьковщине. В частности, враг перерезал дорогу, соединяющую Купянск и Боровую. Это можно увидеть на обновленной карте проекта DeepState, где этот путь значится в "серой зоне", то есть оккупанты имеют огневой контроль над этим путем, и там идут бои.

За сутки в Харьковской области зафиксировали 11 обстрелов КАБами. В том числе "прилетело" по областному центру, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. "Два района, больших разрушений нет. Обстрелы потерпели и север области. Купянское направление – самое тяжелое. На левом берегу реки Оскол мы не можем обеспечить восстановление критической инфраструктуры, а враг ее постоянно уничтожает. Вчера был нанесен врагом удары по переправам через эту реку, что усложняет эвакуационные мероприятия", — отметил Синегубов.