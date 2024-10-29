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Взрыв на Одесщине: власти призывают оставаться в укрытиях

Взрыв во время воздушной тревоги в Одесской области: что известно

сегодня, 12:36
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Черновалова Кристина

Жители Одесщины услышали взрыв во время раздавшейся в регионе воздушной тревоги. Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер обратился к гражданам с призывом не покидать укрытий до завершения тревоги.

Взрыв на Одесщине: власти призывают оставаться в укрытиях

В Одессе прогремела серия взрывов

"Жители Одесщины, пожалуйста, находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги! Это важно", — подчеркнул он в своем обращении.

Воздушные силы вооруженных сил Украины ранее предупреждали о повышенной активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Военные подчеркнули, что существует угроза применения авиационных средств поражения со стороны противника. Это создает опасность как для гражданского населения, так и для объектов критической инфраструктуры, требующей от населения повышенной бдительности и соблюдения рекомендаций военных и представителей власти.

Рекомендации для жителей Одессы: как поступать во время воздушной тревоги

1. Немедленно переместиться в укрытие. Самыми безопасными местами есть подвалы, специальные бомбоубежища, а также внутренние комнаты без окон. Главное правило – выбирайте места, где есть максимальная защита от взрывной волны и обломков.

2. Не оставляйте безопасное место до официального завершения тревоги. Даже после того, как взрывы прекратились, важно дождаться официального подтверждения о том, что угроза миновала.

3. Следите за официальными источниками информации. Для получения наиболее актуальных новостей используйте надежные источники, такие как сообщения Воздушных сил ВСУ, официальные каналы местных властей, а также радио и телевидение.

4. Не распространяйте непроверенную информацию. Избегайте слухов и фейков, которые могут вызвать панику. Достоверные данные должны поступать исключительно из официальных источников.



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