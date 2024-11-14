Вредные отходы в Киевской области: более 7000 кв. м земли загрязнены опасными веществами

Шесть участников организованной группы, создавшие незаконные свалки опасных отходов в Киевской области, получили подозрения. По данным прокуратуры, с 2021 года по середину 2024 года они незаконно свозили опасные отходы, такие как батарейки и токсичные жидкости, на три земельных участка в сельских районах Киевской области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Вредные отходы в Киевской области. Фото: gp.gov.ua

Согласно информации Киевской городской прокуратуры, подозреваемые незаконно осуществляли утилизацию опасных отходов, выдавая себя за компании, предоставляющие услуги по вывозу и утилизации мусора. Однако в реальности у них не было необходимых лицензий и оборудования для выполнения таких работ. Отходы, среди которых были батарейки, лампы, шприцы и жидкости, вместо того чтобы быть надлежаще утилизированными, просто свозились на земельные участки в Киевской области.

Экспертизы показали, что загрязнение коснулось более 7000 квадратных метров земли, в том числе таких опасных веществ, как медь, хром, цинк, сурьма, фосфор, молибден, никель и свинец. Это привело к серьезным экологическим последствиям и угрозе для здоровья людей. Ущерб, причиненный таким загрязнением, оценивается более чем в 9,3 млн грн.

В ходе обысков у фигурантов дела были изъяты транспортные средства, которые использовались для перевозки опасных отходов, а также документы, подтверждающие незаконную деятельность. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.