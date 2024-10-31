Враг двадцатый за месяц атаковал Киев: что известно о взрывах

Двадцатая воздушная атака на Киев за октябрь. Как и во время последних нападений, вооруженные силы российской федерации снова применили БПЛА. В Киев беспилотники заходили волнами и с разных направлений. Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, передает портал "Комментарии".

Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно продолжалась два с половиной часа. Силами и средствами ПВО, РЭБ все угрожавшие Киеву российские дроны были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы).

В результате этой атаки ударных дронов врага, в Подольском районе города зафиксировано падение обломков, возник пожар на открытой местности, оперативно ликвидированный. Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

Предварительно есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач.

Информация о пострадавших не поступала.

По данным ГСЧС, утром 31 октября в результате падения обломков БПЛА на территории строительства в Подольском районе произошло возгорание травяного настила на площади 50 кв. м. Возгорание оперативно ликвидировали.

Также повреждены окна в трех соседних пятиэтажных жилых домах и двухэтажном административном здании.

Предварительно никто не пострадал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Обстрел Харькова: ребенок погиб, люди остаются под завалами

В Харькове количество раненых в результате вражеского удара по жилой многоэтажке увеличилось до 34 человек. Один ребенок погиб. Из-под завалов спасатели деблокировали фрагменты тел. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

"Будет проведена экспертиза по установлению личности. Так что количество погибших увеличилось до двух человек", – отметил председатель ХОВА.

Мальчику, которого убила страна-террорист, было 11 лет. Его деблокировали из-под завалов с тяжелыми травмами головы и переломами.

Детали и фото последствий ужасающего удара – по ссылке.