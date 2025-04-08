"Война" администраций в Киеве: Ткаченко заявил о фейках от подчиненных Кличко

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Киеве после назначения начальником Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко началось определенное противостояние. В Киевской городской государственной администрации заявляли о том, что Ткаченко перебирает полномочия Киевского городского головы Виталия Кличко. Также начальник КГВА неоднократно указывал на проблемы города, как коррупционные схемы, вопросы работы транспорта и т.д.
Виталий Кличко против Тимура Ткаченко. Фото портал "Комментарии"
Тимур Ткаченко прокомментировал ситуацию и рассказал, как ведется работа с КГГА, пишет издание "ВВС Украина".
По его словам, никаких перебираний полномочий с его стороны нет, а вся суть деятельности Ткаченко состоит именно в том, что подчиненные Кличко готовят ему на подпись определенные пакеты документов, которые он и подписывает. При этом начальник КГВА подчеркнул, что никакой "холодной войны" нет. Однако работа ведется не без проблем.
Заявления Кличко об игнорировании Ткаченко распоряжений начальник КГВА назвал фейком.
По его словам, вся машина, которая есть в администрации города Киева, сегодня нацелена на то, чтобы не решать вопрос киевлян, а для того, чтобы бороться именно с ним.
Начальник КГВА отметил, что именно он фактически руководит администрацией, дает поручения, которые не выполняются.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что столичный депутат Витренко инициировал расследование в отношении "частной армии" мэра Киева.
Новости