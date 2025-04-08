"Война" администраций в Киеве: Ткаченко заявил о фейках от подчиненных Кличко

В Киеве после назначения начальником Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко началось определенное противостояние. В Киевской городской государственной администрации заявляли о том, что Ткаченко перебирает полномочия Киевского городского головы Виталия Кличко. Также начальник КГВА неоднократно указывал на проблемы города, как коррупционные схемы, вопросы работы транспорта и т.д.

Виталий Кличко против Тимура Ткаченко. Фото портал "Комментарии"

Тимур Ткаченко прокомментировал ситуацию и рассказал, как ведется работа с КГГА, пишет издание "ВВС Украина".

По его словам, никаких перебираний полномочий с его стороны нет, а вся суть деятельности Ткаченко состоит именно в том, что подчиненные Кличко готовят ему на подпись определенные пакеты документов, которые он и подписывает. При этом начальник КГВА подчеркнул, что никакой "холодной войны" нет. Однако работа ведется не без проблем.

Заявления Кличко об игнорировании Ткаченко распоряжений начальник КГВА назвал фейком.

"Это не соответствует действительности. Это фейк, который сделан совершенно осознанно для того, чтобы дискредитировать и показать начальника военной администрации в плохом свете", — подчеркнул Ткаченко.

По его словам, вся машина, которая есть в администрации города Киева, сегодня нацелена на то, чтобы не решать вопрос киевлян, а для того, чтобы бороться именно с ним.

"Хочу сразу сказать, что, например, то, о чем вы говорите (об игнорировании распоряжений, — ред.) — это фейк, сделанный непосредственно работниками государственной администрации, которые изложили якобы информацию о том, что не подписываются какие-то распоряжения и так далее", — подчеркнул Ткаченко.

Начальник КГВА отметил, что именно он фактически руководит администрацией, дает поручения, которые не выполняются.

"Очень часто, когда я прошу даже элементарно доложить мне какую-то информацию — это просто игнорируется. К сожалению, это такое законодательство. Никто не может на это сегодня повлиять. Законодатель так определил, что исполнительным органом Киевского городского совета является Киевская городская государственная администрация. Это и есть основа этого вопроса", — отметил Ткаченко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что столичный депутат Витренко инициировал расследование в отношении "частной армии" мэра Киева.



