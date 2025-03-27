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"Война" администраций в Киеве обостряется: Кличко прячется от КГВА

Кличко скрывается от военной администрации: в чем причина

27 марта 2025, 20:58
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Кречмаровская Наталия

Ситуация с повышением тарифов на управление многоквартирными домами в Киеве получила широкую огласку. За решение проблемы взялась Киевская городская военная администрация. Начальник КГВА Тимур Ткаченко ранее сообщал о намерении собрать группу "Прозрачность и подотчетность", чтобы рассмотреть и решить проблему.

"Война" администраций в Киеве обостряется: Кличко прячется от КГВА

Фото портал "Комментарии"

По его словам, заседание прошло 27 марта, на котором обсуждали реальное состояние ЖКХ в Киеве.

Чиновник сообщил, что 21 марта отменил распоряжение начальника КГВА №1311 от 14 ноября 2024 года, которое позволило РГА провести конкурс на управителей многоквартирных домов. Проведение конкурса, напомнил он, привело к повышению стоимости услуг.

"Причина отмены — нарушение закона о регуляторной политике: это указано в представлении Государственной регуляторной службы (ГРС). Документ подписали без надлежащего обсуждения с гражданами. При этом перевели полномочия местного самоуправления на начальника КГВА", — пояснил Ткаченко.

По его словам, городские власти не предотвратили нарушения, а ситуацию необходимо урегулировать с учетом интересов киевлян и возможностей коммунальных предприятий.

Решение об отмене результатов конкурсов поддержала ГРС.

"Свои позиции озвучили и представители общины, РГА, управляющих компаний, КГГА — обсуждение состоялось открыто. Все признали: население не было проинформировано должным образом. Это нужно исправить. Указал на необходимость проведения ответственной информационной кампании среди киевлян", — рассказал чиновник.

Также он сообщил, что городской голова и профильные должностные лица игнорируют проблему.

"Мэр Виталий Кличко не пришел, а заместитель Петр Пантелеев взял отпуск. Хотя вопрос касается более 7600 домов. Да, присутствовал директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры. Но он только исполнитель", — отметил начальник КГВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что происходит в Киеве.




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Источник: https://www.facebook.com/timurtkachenko/videos/1373012383859900/
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