Вопиющие нарушения обнаружили на кладбище в Киевской области: чем занимался директор КП

В Киевской области разоблачили на противоправных действиях директора коммунального предприятия. Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды в сумме 2 тыс. долларов США за бронирование мест погребения на местном кладбище. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской областной прокуратуры.

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О подозрении объявили директору коммунального предприятия Вышгородского городского совета поставлено в известность о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В ходе расследования нарушения было установлено, что должностное лицо требовало и получило от гражданина неправомерную выгоду за выделение двух мест для захоронения на территории нового Вышгородского городского кладбища.

Его задержали при получении неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросам правоохранительных органов присоединилось к выявлению и розыску активов работников некоторых организаций.

Речь идет об имуществе работников врачебных учреждений, РТЦК и СП, ВЛК и Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), привлеченных к коррупционным схемам. "В частности, речь идет о фактах подделки медицинской документации для получения статуса инвалида лицами призывного возраста, что давало им возможность избежать призыва на военную службу", — сообщили в АРМА. В агентстве отметили, что уже разыскали первые активы пятерых фигурантов этих уголовных производств и их окружения.

Какое имущество нашли, читайте по ссылке.



