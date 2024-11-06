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Вопиющие нарушения обнаружили на кладбище в Киевской области: чем занимался директор КП

Чиновник требовал взятку за "бронирование" мест на кладбище

сегодня, 16:14
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Кречмаровская Наталия

В Киевской области разоблачили на противоправных действиях директора коммунального предприятия. Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды в сумме 2 тыс. долларов США за бронирование мест погребения на местном кладбище. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской областной прокуратуры.

Вопиющие нарушения обнаружили на кладбище в Киевской области: чем занимался директор КП

Иллюстративное фото

О подозрении объявили директору коммунального предприятия Вышгородского городского совета поставлено в известность о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В ходе расследования нарушения было установлено, что должностное лицо требовало и получило от гражданина неправомерную выгоду за выделение двух мест для захоронения на территории нового Вышгородского городского кладбища.

Его задержали при получении неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросам правоохранительных органов присоединилось к выявлению и розыску активов работников некоторых организаций.

Речь идет об имуществе работников врачебных учреждений, РТЦК и СП, ВЛК и Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), привлеченных к коррупционным схемам. "В частности, речь идет о фактах подделки медицинской документации для получения статуса инвалида лицами призывного возраста, что давало им возможность избежать призыва на военную службу", — сообщили в АРМА. В агентстве отметили, что уже разыскали первые активы пятерых фигурантов этих уголовных производств и их окружения.

Какое имущество нашли, читайте по ссылке.




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Источник: https://kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=373559
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