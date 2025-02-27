Военные власти взялись за ТЦК: что показали проверки в Киеве и области

В Киеве возник скандал из-за ненадлежащих условий содержания мобилизованных. Военные власти Киева и области отреагировали на жалобы и проверили сборные пункты военнообязанных Киевского городского и областного центров комплектования.

Фото портал "Комментарии"

Начальник КГВА Тимур Ткаченко пояснил, что предварительно поступали жалобы о неудовлетворительном состоянии укрытия на территории, куда во время воздушной тревоги должны направляться новобранцы.

По его словам, в прошлом году из столичного бюджета были выделены средства на восстановление одного из хранилищ. По словам начальника, важно понимать, выполнены ли все запланированные работы и обеспечено ли надлежащее качество ремонта.

“Одно из двух укрытий хорошо отремонтировано и оборудовано современными системами вентиляции. В нем есть все, что необходимо для комфортного пребывания личного состава при угрозе. Также часть средств пошла на создание условий в пищевом блоке, обустройство казармы и админпостроек", — пояснил он.

При этом Ткаченко подтвердил, что жалобы были небезосновательными.

“Укрытие, по которому поступали жалобы, действительно в плохом состоянии. Будем это менять. Кроме того, планируем улучшить и вторую казарму для пребывания военнослужащих”, — сообщил Ткаченко.

Напомним, что в сети интернет, как писал портал "Комментарии", распространялась информация об ужасных условиях содержания мобилизованных в ТЦК Киева. О ситуации, которую писали СМИ, рассказал художник Евгений Барабан. По его словам, якобы мужчин держали без воды и еды, ночь провели в сыром подвале из-за воздушной тревоги. Также отмечалось, что якобы врач не обращал внимания на состояние мужчины с эпилепсией.



