Военные власти взялись за ТЦК: что показали проверки в Киеве и области

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Кречмаровская Наталия
В Киеве возник скандал из-за ненадлежащих условий содержания мобилизованных. Военные власти Киева и области отреагировали на жалобы и проверили сборные пункты военнообязанных Киевского городского и областного центров комплектования.
Фото портал "Комментарии"
Начальник КГВА Тимур Ткаченко пояснил, что предварительно поступали жалобы о неудовлетворительном состоянии укрытия на территории, куда во время воздушной тревоги должны направляться новобранцы.
По его словам, в прошлом году из столичного бюджета были выделены средства на восстановление одного из хранилищ. По словам начальника, важно понимать, выполнены ли все запланированные работы и обеспечено ли надлежащее качество ремонта.
При этом Ткаченко подтвердил, что жалобы были небезосновательными.
Напомним, что в сети интернет, как писал портал "Комментарии", распространялась информация об ужасных условиях содержания мобилизованных в ТЦК Киева. О ситуации, которую писали СМИ, рассказал художник Евгений Барабан. По его словам, якобы мужчин держали без воды и еды, ночь провели в сыром подвале из-за воздушной тревоги. Также отмечалось, что якобы врач не обращал внимания на состояние мужчины с эпилепсией.
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