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Военные власти взялись за ТЦК: что показали проверки в Киеве и области

В Киеве и области проверили ТЦК: что выяснили военные власти

27 февраля 2025, 14:39
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Кречмаровская Наталия

В Киеве возник скандал из-за ненадлежащих условий содержания мобилизованных. Военные власти Киева и области отреагировали на жалобы и проверили сборные пункты военнообязанных Киевского городского и областного центров комплектования.

Военные власти взялись за ТЦК: что показали проверки в Киеве и области

Фото портал "Комментарии"

Начальник КГВА Тимур Ткаченко пояснил, что предварительно поступали жалобы о неудовлетворительном состоянии укрытия на территории, куда во время воздушной тревоги должны направляться новобранцы.

По его словам, в прошлом году из столичного бюджета были выделены средства на восстановление одного из хранилищ. По словам начальника, важно понимать, выполнены ли все запланированные работы и обеспечено ли надлежащее качество ремонта.

“Одно из двух укрытий хорошо отремонтировано и оборудовано современными системами вентиляции. В нем есть все, что необходимо для комфортного пребывания личного состава при угрозе. Также часть средств пошла на создание условий в пищевом блоке, обустройство казармы и админпостроек", — пояснил он.

При этом Ткаченко подтвердил, что жалобы были небезосновательными.

“Укрытие, по которому поступали жалобы, действительно в плохом состоянии. Будем это менять. Кроме того, планируем улучшить и вторую казарму для пребывания военнослужащих”, — сообщил Ткаченко.

Напомним, что в сети интернет, как писал портал "Комментарии", распространялась информация об ужасных условиях содержания мобилизованных в ТЦК Киева. О ситуации, которую писали СМИ, рассказал художник Евгений Барабан. По его словам, якобы мужчин держали без воды и еды, ночь провели в сыром подвале из-за воздушной тревоги. Также отмечалось, что якобы врач не обращал внимания на состояние мужчины с эпилепсией.




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Источник: https://www.facebook.com/timurtkachenko/posts/pfbid0mqbP2LNSWhhENRqGmtRCFjMo21px8AEnKxvVtM15vWUG6KvQAjN5UFZUJorockejl
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