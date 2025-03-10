Военные власти столицы взялись за Кличко: какой ультиматум поставили мэру Киева

В Киеве разоблачили масштабные коррупционные схемы в бюджетной и земельной сферах. На ситуацию отреагировал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Фото портал "Комментарии"

“Расследования, в которых депутаты, чиновники, директора предприятий в теме и в судьбе. И все они – назначены городским головой. Это не просто моральный крах городских властей – это угроза для столицы. Потому что те, кто руководит Киевом, являются фигурантами коррупционных схем и даже входят в Совет обороны Киева”, — отметил Ткаченко.

Начальник КГВА фактически поставил Кличко ультиматум, требует от мэра Киева:

немедленного увольнения всех фигурантов расследования BIHUS.Info. А также публичный отчет об увольнении тех, кто уже становился фигурантом антикоррупционных расследований. Обещанные "чистки" до сих пор не состоялись. Киевляне имеют право знать, кто уволен, а кто до сих пор у власти,

перезагрузка антикоррупционных структур КГГА. Если чиновников не увольняют даже после разоблачений. Также город должен пересмотреть целесообразность существования более 1900 коммунальных предприятий, среди которых много "черных дыр" для бюджета.

создание должности заместителя начальника КГВА по вопросам соблюдения законности,

созыв группы "Прозрачность и подотчетность" по системной коррупции в Киеве,

очевидно, что городское управление парализовано коррупцией. Время на кардинальные перемены,

пересмотр состава Совета обороны Киева. Коррупционеры не могут принимать критически важные решения по безопасности столицы. Инициирую переформатирование Совета.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как столичные власти сливают бюджет города в трубу.



