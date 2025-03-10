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Военные власти столицы взялись за Кличко: какой ультиматум поставили мэру Киева

Ультиматум Кличко из-за масштабных коррупционных схем

сегодня, 20:40
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Кречмаровская Наталия

В Киеве разоблачили масштабные коррупционные схемы в бюджетной и земельной сферах. На ситуацию отреагировал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Военные власти столицы взялись за Кличко: какой ультиматум поставили мэру Киева

Фото портал "Комментарии"

“Расследования, в которых депутаты, чиновники, директора предприятий в теме и в судьбе. И все они – назначены городским головой. Это не просто моральный крах городских властей – это угроза для столицы. Потому что те, кто руководит Киевом, являются фигурантами коррупционных схем и даже входят в Совет обороны Киева”, — отметил Ткаченко.

Начальник КГВА фактически поставил Кличко ультиматум, требует от мэра Киева:

  • немедленного увольнения всех фигурантов расследования BIHUS.Info. А также публичный отчет об увольнении тех, кто уже становился фигурантом антикоррупционных расследований. Обещанные "чистки" до сих пор не состоялись. Киевляне имеют право знать, кто уволен, а кто до сих пор у власти,

  • перезагрузка антикоррупционных структур КГГА. Если чиновников не увольняют даже после разоблачений. Также город должен пересмотреть целесообразность существования более 1900 коммунальных предприятий, среди которых много "черных дыр" для бюджета.

  • создание должности заместителя начальника КГВА по вопросам соблюдения законности,

  • созыв группы "Прозрачность и подотчетность" по системной коррупции в Киеве,

  • очевидно, что городское управление парализовано коррупцией. Время на кардинальные перемены,

  • пересмотр состава Совета обороны Киева. Коррупционеры не могут принимать критически важные решения по безопасности столицы. Инициирую переформатирование Совета.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как столичные власти сливают бюджет города в трубу.




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Источник: https://www.facebook.com/timurtkachenko/posts/pfbid02mzzS14yQWoCThjmJGbr7SkF9gsyAThw4AcPLRyGk1hp11Sox1s31QredvAYQEmyTl
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