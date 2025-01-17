Военные опасны: в Киеве разгорается новый скандал

В Киеве снова скандал с заведением, которое не пускает в помещение военных. Не минуют такие "запреты" даже офицеров. О ситуации рассказал спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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“Военные опасны – говорит девушка на ресепшене хостела Hostel Vshokoladi в Киеве. Поэтому на мою просьбу дать мне вместе с двумя уважаемыми офицерами в форме пообедать в заведении нам отказывают. На просьбу дать телефон руководителю также отказ и самоуверенность. Это личная позиция или владельцев интересно?”, — написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что, к сожалению, до сих пор есть часть общества, которая считает, что можно оставаться в стороне от этой войны. Часть, по словам пресс-секретаря ВМС, которая не хочет понимать, что им жить вместе с военными и это они будут адаптироваться под ветеранов, а не наоборот.

“Тем более мы не выбирали эту войну. Я уже не говорю об элементарном уважении. Я всегда стараюсь держать себя в руках, потому что мой ПТСР – это лайт версия того, через что прошли штурмовики. Но у ребят конечно может возникнуть куча вопросов типа "стоило ли их защищать", — написал Плетенчук.









Напомним, что в понедельник, 13 января, как писал портал "Комментарии", сетью интернет распространялось видео, на котором официант одного из заведений подтвердил, что администрация запретила пускать в помещение людей в военной форме.

Правозащитник и военный Олег Симороз прокомментировал ситуацию и рассказал, как в заведение причастны "слуги народа".

Он подтвердил, что в Киеве на Оболони в ресторане Noice (проспект Владимира Ивасюка 16-В) решили запретить обслуживать военных. Официант четко подтвердил это на пришедшем в заведение видео военном.