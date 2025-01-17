Военные опасны: в Киеве разгорается новый скандал

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Кречмаровская Наталия
В Киеве снова скандал с заведением, которое не пускает в помещение военных. Не минуют такие "запреты" даже офицеров. О ситуации рассказал спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.
Иллюстративное фото
Он отметил, что, к сожалению, до сих пор есть часть общества, которая считает, что можно оставаться в стороне от этой войны. Часть, по словам пресс-секретаря ВМС, которая не хочет понимать, что им жить вместе с военными и это они будут адаптироваться под ветеранов, а не наоборот.
Напомним, что в понедельник, 13 января, как писал портал "Комментарии", сетью интернет распространялось видео, на котором официант одного из заведений подтвердил, что администрация запретила пускать в помещение людей в военной форме.
Правозащитник и военный Олег Симороз прокомментировал ситуацию и рассказал, как в заведение причастны "слуги народа".
Он подтвердил, что в Киеве на Оболони в ресторане Noice (проспект Владимира Ивасюка 16-В) решили запретить обслуживать военных. Официант четко подтвердил это на пришедшем в заведение видео военном.
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