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Военная администрация Киева требует прозрачности: что Ткаченко предложил Кличко

Увольнение столичных чиновников после коррупционного скандала прокомментировал начальник КГВА Ткаченко

13 марта 2025, 17:00
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Кречмаровская Наталия

После громкого коррупционного скандала в Киеве мэр столицы Виталий Кличко анонсировал увольнение некоторых чиновников. Относительно нечестных чиновников требование столичному голове предъявлял начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Военная администрация Киева требует прозрачности: что Ткаченко предложил Кличко

Фото портал "Комментарии"

Начальник КГВА отреагировал на анонсированные увольнения.

“Приветствую решение городского головы Виталий Кличко уволить скомпрометированных должностных лиц. Спасибо, что прислушались к обращению”, — отметил Ткаченко.

При этом он упрекнул, что столичные власти не смогли предотвратить разрастание коррупции до космических размеров. А очищение, по словам начальника КГВА, происходит только после значительной общественной огласки, обращений и настояний.

"Господин городской голова, предлагаю обратиться к независимым и авторитетным аудиторам, которые оценили бы положение дел с прозрачностью и подотчетностью городского управления. Уверен, что таким образом Киев покажет самый лучший пример того, как нужно работать над очищением от коррупции”, — обратился он к Кличко.

Также предложил альтернативный вариант в случае каких-либо оговорок – можно наработать действительно действенный механизм аудита через рабочую группу "Прозрачность и подотчетность".

"Уверен, что члены группы среди представителей правоохранительных органов окажут всяческое содействие и методическую помощь в этой работе", — предположил Ткаченко.

Напомним, что коррупция — не единственный вопрос, общий путь решения которого не могут найти в КГГА и КГВА. Не нашли общего языка, как писал портал Комментарии”, о возобновлении движения коммунального транспорта после объявления воздушных тревог.




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Источник: https://www.facebook.com/timurtkachenko/posts/pfbid036JqpkYpWQnRGTydbbe3an8kGyxZFkxskNsSzmUqN9d6o7ZyNH4LUhDvEaJ4y1y64l
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