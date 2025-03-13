Военная администрация Киева требует прозрачности: что Ткаченко предложил Кличко

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Кречмаровская Наталия
После громкого коррупционного скандала в Киеве мэр столицы Виталий Кличко анонсировал увольнение некоторых чиновников. Относительно нечестных чиновников требование столичному голове предъявлял начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Фото портал "Комментарии"
Начальник КГВА отреагировал на анонсированные увольнения.
При этом он упрекнул, что столичные власти не смогли предотвратить разрастание коррупции до космических размеров. А очищение, по словам начальника КГВА, происходит только после значительной общественной огласки, обращений и настояний.
Также предложил альтернативный вариант в случае каких-либо оговорок – можно наработать действительно действенный механизм аудита через рабочую группу "Прозрачность и подотчетность".
Напомним, что коррупция — не единственный вопрос, общий путь решения которого не могут найти в КГГА и КГВА. Не нашли общего языка, как писал портал Комментарии”, о возобновлении движения коммунального транспорта после объявления воздушных тревог.
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