Вода в Киеве воняет рыбой: в "Киевводоканале" объяснили, что произошло

Киевляне в интернете жалуются на неприятный запах водопроводной воды. Сообщалось, что вода воняет рыбой. В "Киевводоканале" объяснили, что произошло с водой.

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"В последнее время в некоторых районах Киева, куда вода поступает из реки Десна, потребители могли заметить специфический "рыбный" запах. Это связано с сезонными изменениями в воде, в частности, активным размножением диатомовых водорослей", — сообщили в "Киевводоканале".

Специалисты объяснили, что эти водоросли выделяют органические вещества в процессе жизнедеятельности. Именно они и придают воде "рыбный" или "земляной" запах. В "Киевводоканале" уверяют, что это природное явление, которое обычно проявляется весной и осенью, когда температура и солнечный свет способствуют быстрому росту водорослей.

При этом на предприятии подчеркнули, что запах не влияет на безопасность и качество воды по санитарным нормам, хотя может вызвать определенный дискомфорт. Питьевая вода в Киеве отвечает всем установленным нормам. Однако киевлянам, вероятно, придется привыкнуть к специфическому запаху воды, ведь в "Киевводоканале" отметили:

"К сожалению, полностью устранить природные процессы, например сезонное цветение водорослей, невозможно. Однако специалисты водоканала уже скорректировали технологические режимы и дозировку реагентов, чтобы минимизировать запах".

По словам специалистов, все процедуры очистки и обеззараживания воды проводятся в соответствии с технологическими стандартами. При этом предупредили киевлян, что специфический запах может оставаться даже после очищения.

Потребителям советуют самостоятельно бороться с неприятным запахом – дать воде отстояться или прокипятить ее перед употреблением – это поможет уменьшить запах.

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