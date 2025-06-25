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Во время обстрелов в Киеве могут законно не пускать в подземные паркинги: причина

Киевляне во время обстрелов могут не попасть в подземные паркинги: в КГГА назвали причину

25 июня 2025, 18:00
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Кречмаровская Наталия

На четвертом году полномасштабной войны вопрос достаточного количества надежных укрытий очень острый. В Киеве возникали ситуации, когда граждане попадали под обстрел, потому что укрытия были закрыты. В Киевской городской государственной администрации рассказали, что в некоторые объекты могут не пускать горожан вполне законно. Однако уточнили, что такие объекты официально укрытиями не числятся.

Во время обстрелов в Киеве могут законно не пускать в подземные паркинги: причина

Укрытие. Иллюстративное фото

Одним из объектов, которые могут служить укрытиями, есть подземные паркинги. Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук пояснил, что согласно Кодексу гражданской защиты Украины паркинги относятся к сооружениям двойного использования, как и подземные переходы и подземные углубленные станции метрополитена. По его словам, в столице сейчас насчитывается 461 подземная стоянка. Большинство из них прошли проверку и нанесены на карту укрытий для населения Киева.

По словам Романа Ткачука, город не может самостоятельно, без согласия владельца, включить паркинг в список защитных сооружений, даже если помещение абсолютно подходит для этого.

"Учитывая, что подземные стоянки есть разной формы собственности, в частности частной, то нужно согласие собственника, чтобы официально их превратить в укрытие. Если паркинг не принадлежит к фонду защитных сооружений, то владелец не обязан пускать туда людей даже во время атак. Когда же стоянка включена официально в перечень и указана на городской карте, — отказать в защите здесь не имеют права, и это нарушение”, — пояснили в КГГА.

Департамент призвал владельцев частных подземных паркингов и других помещений, которые могут использоваться в качестве укрытия, направлять заявки на включение в фонд защитных сооружений. Объяснили, что владельцу или балансодержателю необходимо подать заявку в районную в Киеве государственную администрацию. Затем специалисты проверяют техническое состояние помещений, уровень безопасности и обустройства, после чего принимает решение, может ли объект использоваться как укрытие.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве тратят миллионы на "каприз" Кличко.




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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/vlasnikiv_privatnikh_pidzemnikh_parkingiv_zaklikayut_podavati_zayavki_na_vklyuchennya_tsikh_primischen_do_fondu_zakhisnikh_sporud/
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