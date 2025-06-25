Во время обстрелов в Киеве могут законно не пускать в подземные паркинги: причина

На четвертом году полномасштабной войны вопрос достаточного количества надежных укрытий очень острый. В Киеве возникали ситуации, когда граждане попадали под обстрел, потому что укрытия были закрыты. В Киевской городской государственной администрации рассказали, что в некоторые объекты могут не пускать горожан вполне законно. Однако уточнили, что такие объекты официально укрытиями не числятся.

Укрытие. Иллюстративное фото

Одним из объектов, которые могут служить укрытиями, есть подземные паркинги. Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук пояснил, что согласно Кодексу гражданской защиты Украины паркинги относятся к сооружениям двойного использования, как и подземные переходы и подземные углубленные станции метрополитена. По его словам, в столице сейчас насчитывается 461 подземная стоянка. Большинство из них прошли проверку и нанесены на карту укрытий для населения Киева.

По словам Романа Ткачука, город не может самостоятельно, без согласия владельца, включить паркинг в список защитных сооружений, даже если помещение абсолютно подходит для этого.

"Учитывая, что подземные стоянки есть разной формы собственности, в частности частной, то нужно согласие собственника, чтобы официально их превратить в укрытие. Если паркинг не принадлежит к фонду защитных сооружений, то владелец не обязан пускать туда людей даже во время атак. Когда же стоянка включена официально в перечень и указана на городской карте, — отказать в защите здесь не имеют права, и это нарушение”, — пояснили в КГГА.

Департамент призвал владельцев частных подземных паркингов и других помещений, которые могут использоваться в качестве укрытия, направлять заявки на включение в фонд защитных сооружений. Объяснили, что владельцу или балансодержателю необходимо подать заявку в районную в Киеве государственную администрацию. Затем специалисты проверяют техническое состояние помещений, уровень безопасности и обустройства, после чего принимает решение, может ли объект использоваться как укрытие.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве тратят миллионы на "каприз" Кличко.



