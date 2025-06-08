Во время «КиевПрайд Парка» военный ударил полицейского протезом

7 июня полицейские обеспечивали публичный порядок во время проведения запланированной гражданами акции, которая проходила на Михайловской площади в Киеве.

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Инцидент произошел накануне во время "КиевПрайд Парка", когда группа радикально настроенных лиц пыталась пройти к месту мероприятия. Они отказались по требованию правоохранителей пройти поверхностную проверку и устроили стычку с сотрудниками полиции. Об этом сообщают в полиции Киева.

Указанные лица были доставлены в управление полиции для проведения проверки. Правоохранители изъяли у молодых людей дымовые шашки и баллончики раздражительного действия и составили в отношении них административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению полицейского) КУоАП.

"Вместе с тем социальными сетями распространяется недостоверная информация о неправомерном задержании военнослужащего с протезом, а также повреждении протеза работниками полиции. Информируем, что военнослужащий во время толкотни ударил протезом по голове работника полиции, нанеся последнему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и ушибной раны. По указанному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – насилие в отношении работника правоохранительного органа, продолжается следствие. Полиция Киева призывает всех участников публичных собраний выражать свою позицию исключительно законным способом, не нарушая права других граждан. На какие-либо правонарушения и агрессию правоохранители будут реагировать в соответствии с нормами действующего законодательства", – заявили в полиции.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве спортсмен ударил военного на блокпосту.