Вместо укрытий ремонты дорог и мостов: на что тратят миллионы во время войны в Киеве

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Кречмаровская Наталия
В столице летом проводят ремонты транспортной инфраструктуры – некоторые дороги и мосты ремонтируют капитально. При этом в столице есть огромные проблемы с укрытиями, которые очень важны особенно на фоне усиленных атак врага. Однако снова объявляют тендер — более миллиона гривен предлагают за разработку проектной документации для текущего ремонта пешеходного моста.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, проведение ремонта пешеходного моста планируется на участке Гостомельского шоссе – просп. Маршала Рокоссовского.
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объяснили, что мост был построен в 2004 году. На конструкциях сооружения более 20 лет эксплуатации появились дефекты, влияющие на его надежность и долговечность. По информации КП "Киевавтодоргород", среди основных повреждений – разрушение бетонного слоя с обнажением и коррозией арматуры на балках пролетных строений и опорах, а также износ элементов мостового полотна и лестницы.
Отмечается, что представить тендерные предложения можно до 12 июля 2025 года. Ожидаемая стоимость работ объявлена в размере 1140448 грн.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по официальной информации КГГА, в Киеве невозможно построить модульные укрытия.