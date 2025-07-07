Вместо укрытий ремонты дорог и мостов: на что тратят миллионы во время войны в Киеве

В столице летом проводят ремонты транспортной инфраструктуры – некоторые дороги и мосты ремонтируют капитально. При этом в столице есть огромные проблемы с укрытиями, которые очень важны особенно на фоне усиленных атак врага. Однако снова объявляют тендер — более миллиона гривен предлагают за разработку проектной документации для текущего ремонта пешеходного моста.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, проведение ремонта пешеходного моста планируется на участке Гостомельского шоссе – просп. Маршала Рокоссовского.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объяснили, что мост был построен в 2004 году. На конструкциях сооружения более 20 лет эксплуатации появились дефекты, влияющие на его надежность и долговечность. По информации КП "Киевавтодоргород", среди основных повреждений – разрушение бетонного слоя с обнажением и коррозией арматуры на балках пролетных строений и опорах, а также износ элементов мостового полотна и лестницы.

"В настоящее время предприятие уже разработало и согласовало задачи на проектирование. Ожидается, что разработка проектной документации будет продолжаться ориентировочно 6 месяцев. В рамках предстоящего ремонта планируется обновить опоры, пролетные строения, мостовое полотно и лестничные марши", — пояснили в КГГА, какие работы запланированы.

Отмечается, что представить тендерные предложения можно до 12 июля 2025 года. Ожидаемая стоимость работ объявлена в размере 1140448 грн.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по официальной информации КГГА, в Киеве невозможно построить модульные укрытия.



