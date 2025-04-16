Власти Киева "заметают следы": какое решение хотят протолкнуть

В Киеве не утихает коррупционный скандал – в 2025 году разоблачили масштабные схемы злоупотреблений в земельной сфере. Некоторые чиновники лишились должности. Однако еще пытаются "исправить" ситуацию.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко предположил, что Владимир Бондаренко заметает следы и помогает фигурантам коррупционных схем избежать ответственности.

Столичный депутат рассказал, что во время прошедшей сессии Владимир Бондаренко предложил депутатам массово отменить решение о передаче земельных участков, фигурирующих в громком расследовании НАБУ "Чистый город".

Однако Витренко напомнил, что в соответствии с законом и практикой Верховного Суда Украины, решения местных советов не могут быть отозваны или отменены самими советами. По его словам, это исключительно компетенция суда. Самовольная "коррекция" таких решений создает юридическую ловушку, которой могут воспользоваться участники коррупционных схем – фигуранты, по словам депутата, получат основания обратиться в суд.

"Действия Бондаренко не имеют никакой правовой определенности. Это — не правка, не справедливость, не закон. Господин Бондаренко уже давно не является гарантом законности. А сегодня, выглядит так, что он — юридический инструмент системного саботажа и политического прикрытия коррупции, которая в стенах Киевсовета — не прекратились. Те, кто должен был нести ответственность", — далее голосуют.

По его словам, происходящее сегодня в Киевсовете — это не борьба с коррупцией. Это его циничное прикрытие.

Напомним, что вертикаль власти Кличко, как писал портал "Комментарии", сыпется.