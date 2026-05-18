Власти Киева готовят беспощадный удар для жителей и гостей столицы: какое решение принято

В Киеве рассматривается возможность существенного повышения стоимости проезда в городском коммунальном транспорте. Согласно предложению разовая поездка может стоить 30 гривен уже с 15 июля. Внедрение новых тарифов планируется после прохождения всех регуляторных процедур, а также обсуждения с общественностью и профсоюзными организациями. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В городских властях отмечают, что действующие тарифы не пересматривались с 2018 года. Основными причинами корректировки называют рост расходов транспортных предприятий, в частности, на электроэнергию, топливо, заработную плату работников, содержание инфраструктуры, а также уменьшение пассажиропотока. Все это, по расчетам, привело к необходимости приближения стоимости поездок к экономически обоснованному уровню.

Вместе с повышением разового тарифа планируется введение гибкой системы скидок для пассажиров, пользующихся транспортной картой и покупающих поездки пакетами. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок: чем больше пакет, тем ниже цена за одну поездку — от 30 до 25 гривен.

Отдельно предусмотрены месячные проездные билеты, где средняя стоимость одной поездки будет колебаться около 23 гривен. Например, пакеты на 46, 62, 92 и 124 поездки будут иметь разную общую стоимость, что позволяет пассажирам выбирать оптимальный вариант в зависимости от интенсивности пользования транспортом. Также предлагается безлимитный месячный проездной, который будет действовать на все основные виды транспорта и обойдется в 4 875 гривен.

Кроме того, планируется введение пересадочного билета за 60 гривен, который позволит пользоваться метро и наземным транспортом в течение 90 минут без ограничения количества пересадок. Для туристов и гостей столицы предусмотрены краткосрочные безлимитные проездные на 24, 48 и 72 часа.

В Департаменте экономики и инвестиций КГГА отмечают, что нынешний тариф в столице остается одним из самых низких среди крупных городов страны. В то же время в расчетах транспортных предприятий экономически обоснованная стоимость поездки в 2026 году может составить около 64 гривен в метро и более 44 гривен в наземном транспорте.

