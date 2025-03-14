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Власть в Киеве сыпется, а Кличко получает больше полномочий: к чему привели коррупционные скандалы

Из-за коррупционного скандала заместитель городского головы Бондаренко написал заявление об отстранении от функциональных обязанностей

сегодня, 13:58
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Кречмаровская Наталия

Коррупционный скандал в Киеве привел к ряду увольнений чиновников разных уровней. Однако перемены произошли и в Киевском городском совете.

Власть в Киеве сыпется, а Кличко получает больше полномочий: к чему привели коррупционные скандалы

Фото портал "Комментарии"

Заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко написал заявление об отстранении его от функциональных обязанностей во время досудебного расследования по резонансному делу. Речь идет о его участии в подготовке и проведении заседаний Киевсовета.

Бондаренко объяснил свое решение желанием избежать спекуляций. Секретарь Киевского горсовета объяснил, что проходит свидетелем по резонансному делу.

"Готовить (формировать повестку дня, в частности) и вести следующие пленарные заседания Киевского городского совета, заседание Президиума и Согласительного совета председателей депутатских фракций будет Киевский городской голова", — пояснил Бондаренко.

Напомним, что в четверг, 13 марта, Киевский городской голова Виталий Кличко, как писал портал "Комментарии", анонсировал немало увольнений из-за масштабного коррупционного скандала в земельной сфере столицы. Кличко пообещал уволить заместителя главы КГГА Петра Оленича, а также директоров, заместителей директоров ряда коммунальных предприятий. Также анонсировал и другие увольнения после проведения проверок в разных департаментах.

Ранее с требованием уволить причастных к коррупции в столице чиновников обратился к Кличко начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. К тому же начальник военной администрации столицы предложил мэру Киева обратиться к независимым и авторитетным аудиторам, которые оценили бы положение дел с прозрачностью и подотчетностью городского управления.





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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/volodimir_bondarenko_napisav_zayavu_pro_vidstoronennya_vid_funktsionalnikh_obovyazkiv_na_chas_dosudovogo_rozsliduvannya/

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