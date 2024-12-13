Владельцев элитных квартир в Киеве решили строго наказать: что стало причиной

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Кречмаровская Наталия
Компания-поставщик коммунальных услуг в Киеве "Киевтеплоэнерго" рассказала о ситуации с оплатой коммунальных услуг. По данным компании, долг населения составляет более 7 млрд. грн.
Иллюстративное фото
Также должников предупредили, что будут прибегать к штрафным санкциям. Ведь, по информации компании, как показывает практика, только штрафные санкции оказывают влияние на хронических должников.
Поэтому "Киевтеплоэнерго" вынуждено начислять пеню. Ее в ноябре получили более 90 тысяч. клиентов на сумму более 6 млн грн”, – пояснили в компании.
Также отмечается, что избежать штрафных санкций можно, для этого злостным должникам нужно уплатить или реструктурировать долг.
Напомним, что в 2025 году могут значительно увеличиться тарифы на коммунальные услуги. Несмотря на обещания властей, как рассказал портал "Комментарии", украинцев ждет потрясение. Может повыситься стоимость газа, электроэнергии, теплоснабжения и горячей воды.
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