Владельцев элитных квартир в Киеве решили строго наказать: что стало причиной

Компания-поставщик коммунальных услуг в Киеве "Киевтеплоэнерго" рассказала о ситуации с оплатой коммунальных услуг. По данным компании, долг населения составляет более 7 млрд. грн.

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“Из них 4,3 млрд грн – за тепло, 2,7 млрд грн – за горячую воду. Это при том, что большинство киевлян добросовестно оплачивают коммунальные услуги. Около 70% долга приходится на 160 тыс. лицевых счетов (около 15% всех клиентов). Как правило, это владельцы элитной недвижимости, квартиры большой площади или владельцы нескольких жилищ”, — объяснили ситуацию в компании.

Также должников предупредили, что будут прибегать к штрафным санкциям. Ведь, по информации компании, как показывает практика, только штрафные санкции оказывают влияние на хронических должников.

Поэтому "Киевтеплоэнерго" вынуждено начислять пеню. Ее в ноябре получили более 90 тысяч. клиентов на сумму более 6 млн грн”, – пояснили в компании.

Также отмечается, что избежать штрафных санкций можно, для этого злостным должникам нужно уплатить или реструктурировать долг.

“Если должник продолжает игнорировать счета, “Киевтеплоэнерго” будет взимать долги через суд. В таком случае взыскание может быть принудительным и превышать сумму долга до 20%, что связано с судебными и другими сопутствующими расходами”, — предупредить в компании.

Напомним, что в 2025 году могут значительно увеличиться тарифы на коммунальные услуги. Несмотря на обещания властей, как рассказал портал "Комментарии", украинцев ждет потрясение. Может повыситься стоимость газа, электроэнергии, теплоснабжения и горячей воды.