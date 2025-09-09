Ветераны уже на грани: на Кличко посыпалась сокрушительная критика

В сети Интернет распространяется информация о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева. Причина – изъятие 8 млрд грн из бюджета города в государственный.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Доброволец ВСУ Олег Симороз прокомментировал информацию о повышении тарифа и рассказал, где столичные власти могут действительно взять деньги. По его мнению, неадекватно, что мэр в своих политических играх с Офисом Президента пытается использовать киевлян в качестве заложников.

Симороз отметил, что городской общественный транспорт во всем цивилизованном мире – это в первую очередь социальная услуга. И, учитывая войну, сложную ситуацию в экономике не простое население, которое как раз и пользуется общественным транспортом, должно почувствовать увеличение тарифов.

"Хочешь наполнять бюджет? Поднимай тарифы для мажоров в центре города, за рекламу, за летние террасы, за аренду земли и имущества. С бюджетом в 100 млрд надо не плиточку перекладывать и искусственные острова строить, а поддерживать простых людей в сложное время", — убежден военный.

По его словам, с таким бюджетом в Киеве можно было давно хотя бы на период действия военного положения сделать проезд в общественном транспорте бесплатным. Такое решение имело бы немало пользы – хотя бы разгрузило город от пробок, что бы положительно повлияло на логистику по всей стране. Симороз также убежден, что пережили бы, если в очередной раз не провели капитальный ремонт парка Наталка.

Доброволец ВСУ посоветовал Кличко заняться маршрутками и наконец-то ввести единый билет для всех видов общественного транспорта.

"Играешь с огнем, вот просто поверь и забудь об этой идее!", — резюмировал Симороз.

