"Вертикаль" Кличко сыпется: депутат Витренко инициировал расследование относительно "частной армии" мэра Киева

На головы столичных чиновников посыпались неприятности — проблемы, которые Киевский городской голова Виталий Кличко "не замечал" годами, "поднялись на поверхность". В столице не утихает коррупционный скандал в бюджетной и земельной сферах, анонсированы проверки в сфере пассажирских перевозок, столичные депутаты требуют отставки заместителя Кличко. Ко всему этому инициировано расследование в отношении так называемой "частной армии Кличко".

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Депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил об инициативе создать временную контрольную комиссию, которая должна проверить деятельность коммунальной организации "Муниципальная охрана", пишет издание Kp.ua.

По словам Витренко, как пишет издание, существуют основания полагать, что эта структура фактически выполняет роль "частной армии" мэра столицы Виталия Кличко и может быть причастна к масштабным перерасходам бюджетных средств.

По данным депутата, "Муниципальная охрана" получает сотни миллионов из городского бюджета и расходы на эту структуру растут. В СМИ отметили, что в 2024 году на "охрану" было предусмотрено 741 млн грн, а в 2025 заложено уже 824 млн грн. При этом, как пояснил депутат, стоимость человеко-часа охранника почти вдвое превышает рыночные тарифы — 182 грн против 100 грн в час. К тому же, значительная часть работников коммунальной организации была забронирована от мобилизации, хотя никакой потребности для этого нет.

Представители организации действуют без четко определенных законных полномочий. А также, по сообщению СМИ, уже многократно применяли силу против активистов и граждан.

"Организация, финансируемая из бюджета, не только без тендеров охраняет коммунальное имущество, но и оказывает охранные услуги близким к мэру бизнесам, например, ночному клубу Tootsie", — пишет издание.

Если по результатам расследования будет выявлен факт дублирования или превышения полномочий, целесообразным решением, по словам депутата, будет ликвидация "частной армии". Ведь она, как пишет СМИ, только истощает бюджет города и не выполняет свои прямые функции.

Формирование контрольной комиссии станет первым шагом в возвращении охранной отрасли Киева в прозрачное и конкурентное правовое поле.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на вторник, 8 апреля, в Киевском городском совете анонсировали судьбоносное голосование.