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В столичной школе отравились дети: что известно

Что известно о состоянии детей

сегодня, 09:14
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Кречмаровская Наталия

В столице обнаружили очередной случай отравления детей в учебном заведении. Инцидент произошел в одной из школ Днепровского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевского городского центра контроля и профилактики болезней.

В столичной школе отравились дети: что известно

Иллюстративное фото

“17 сентября в Днепровском районе г. Киева зарегистрировано 5 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся одного из общеобразовательных учебных заведений столицы. Пока все больные были бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций и находятся на лечении в медицинских учреждениях города”, — сообщили в городском центре.

По факту отравления детей приступили к эпидемиологическому расследованию.

Специалисты напомнили, что острые кишечные инфекции – одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно такие болезни вызывают бактерии или вирусы, попадающие в организм человека с зараженной пищей или загрязненной водой, а также в случае несоблюдения гигиены рук.

Следует напомнить наиболее распространенные симптомы острых кишечных инфекций:

  • слабость,

  • повышение температуры,

  • боль в животе,

  • рвота и диарея.

А профилактика острых кишечных инфекций проста и действенна:

  • Поддерживайте чистоту.

  • Отделяйте сырую пищу от готовой.

  • Тщательно готовьте еду.

  • Храните пищу при безопасной температуре.

  • Используйте безопасную воду и свежие продукты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что синоптики предупредили об ухудшении состояния атмосферного воздуха в столице. Когда ситуация улучшится и какую угрозу несет опасный воздух, читайте по ссылке.




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Источник: https://www.facebook.com/kyiv.cdc/posts/pfbid0iwD71NaS2PiLQpLosTUiqGgnmzXtVBYvdjkSEFKEMfXEco6rzM31dApVo6QrB8Ujl
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