В столичной школе отравились дети: что известно

В столице обнаружили очередной случай отравления детей в учебном заведении. Инцидент произошел в одной из школ Днепровского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевского городского центра контроля и профилактики болезней.



Иллюстративное фото

“17 сентября в Днепровском районе г. Киева зарегистрировано 5 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся одного из общеобразовательных учебных заведений столицы. Пока все больные были бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций и находятся на лечении в медицинских учреждениях города”, — сообщили в городском центре.

По факту отравления детей приступили к эпидемиологическому расследованию.

Специалисты напомнили, что острые кишечные инфекции – одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно такие болезни вызывают бактерии или вирусы, попадающие в организм человека с зараженной пищей или загрязненной водой, а также в случае несоблюдения гигиены рук.

Следует напомнить наиболее распространенные симптомы острых кишечных инфекций:

слабость,

повышение температуры,

боль в животе,

рвота и диарея.

А профилактика острых кишечных инфекций проста и действенна:

Поддерживайте чистоту.

Отделяйте сырую пищу от готовой.

Тщательно готовьте еду.

Храните пищу при безопасной температуре.

Используйте безопасную воду и свежие продукты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что синоптики предупредили об ухудшении состояния атмосферного воздуха в столице. Когда ситуация улучшится и какую угрозу несет опасный воздух, читайте по ссылке.



