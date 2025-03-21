logo

BTC/USD

84077.57

ETH/USD

1969.19

LTC/USD

93.02

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев В столичном метрополитене появились новые элементы (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В столичном метрополитене появились новые элементы (ФОТО)

Киевлянам напоминают о правилах пользования эскалатором

сегодня, 19:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В киевском метрополитене тестируют новые информационные наклейки на эскалаторе в рамках повышения безопасности пассажиров. В Киевской городской государственной администрации отметили, что новые элементы напоминают пассажирам основные правила пользования эскалатором и призывают быть внимательными.

В столичном метрополитене появились новые элементы (ФОТО)

Фото КГГА

Наклейки предупреждают о наиболее распространенных нарушениях:

  • не бежать по эскалатору;

  • держаться за поручень;

  • не сидеть на ступеньках;

  • не прижиматься к неподвижным частям;

  • поднимать багаж при входе и выходе из эскалатора.

"Наклейки размещены на балюстраде эскалаторов в виде надписей и пиктограмм, чтобы сделать правила более заметными и понятными для всех пассажиров. Информационные указатели появились на станциях "Вокзальная" и "Лыбидская", на следующей неделе будут размещены на станции "Дорогожичи", — говорится в сообщении.

В столичном метрополитене появились новые элементы (ФОТО) - фото 2
В столичном метрополитене появились новые элементы (ФОТО) - фото 3
В столичном метрополитене появились новые элементы (ФОТО) - фото 4
В столичном метрополитене появились новые элементы (ФОТО) - фото 5
В столичном метрополитене появились новые элементы (ФОТО) - фото 6


Отмечается, что места для наклейок выбирали неслучайно, ведь именно на этих станциях чаще всего фиксировались нетипичные ситуации и остановки эскалаторов.

В "Киевском метрополитене" объяснили, что эскалатор — объект повышенной опасности в подземке. Ведь с начала 2025 года:

  • 28 пассажиров получили травмы, для оказания помощи вызвали скорую;

  • 5 раз посторонние предметы (куртки, обувь, плащи) блокировали механизм эскалатора, что приводило к ремонту и временной остановке работы;

  • 368 раз эскалатор экстренно останавливался из-за попадания мелких предметов (монет, пряжек, ремней, поясов), создавая риск падения пассажиров;

  • 1 150 остановок в целом произошло из-за пренебрежения правилами пользования.

Напомним, что киевлян, как писал портал "Комментарии", предупредили о больших штрафах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/u_kivskomu_metropoliteni_testuyut_novi_informatsiyni_pokazhchiki_dlya_pidvischennya_bezpeki_pasazhiriv_na_eskalatorakh/
Теги:

Новости

Все новости