В столичном метрополитене появились новые элементы (ФОТО)

В киевском метрополитене тестируют новые информационные наклейки на эскалаторе в рамках повышения безопасности пассажиров. В Киевской городской государственной администрации отметили, что новые элементы напоминают пассажирам основные правила пользования эскалатором и призывают быть внимательными.

Фото КГГА

Наклейки предупреждают о наиболее распространенных нарушениях:

не бежать по эскалатору;

держаться за поручень;

не сидеть на ступеньках;

не прижиматься к неподвижным частям;

поднимать багаж при входе и выходе из эскалатора.

"Наклейки размещены на балюстраде эскалаторов в виде надписей и пиктограмм, чтобы сделать правила более заметными и понятными для всех пассажиров. Информационные указатели появились на станциях "Вокзальная" и "Лыбидская", на следующей неделе будут размещены на станции "Дорогожичи", — говорится в сообщении.









Отмечается, что места для наклейок выбирали неслучайно, ведь именно на этих станциях чаще всего фиксировались нетипичные ситуации и остановки эскалаторов.

В "Киевском метрополитене" объяснили, что эскалатор — объект повышенной опасности в подземке. Ведь с начала 2025 года:

28 пассажиров получили травмы, для оказания помощи вызвали скорую;

5 раз посторонние предметы (куртки, обувь, плащи) блокировали механизм эскалатора, что приводило к ремонту и временной остановке работы;

368 раз эскалатор экстренно останавливался из-за попадания мелких предметов (монет, пряжек, ремней, поясов), создавая риск падения пассажиров;

1 150 остановок в целом произошло из-за пренебрежения правилами пользования.

Напомним, что киевлян, как писал портал "Комментарии", предупредили о больших штрафах.



