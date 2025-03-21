В столичном метрополитене появились новые элементы (ФОТО)

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Кречмаровская Наталия
В киевском метрополитене тестируют новые информационные наклейки на эскалаторе в рамках повышения безопасности пассажиров. В Киевской городской государственной администрации отметили, что новые элементы напоминают пассажирам основные правила пользования эскалатором и призывают быть внимательными.
Фото КГГА
Наклейки предупреждают о наиболее распространенных нарушениях:
не бежать по эскалатору;
держаться за поручень;
не сидеть на ступеньках;
не прижиматься к неподвижным частям;
поднимать багаж при входе и выходе из эскалатора.
Отмечается, что места для наклейок выбирали неслучайно, ведь именно на этих станциях чаще всего фиксировались нетипичные ситуации и остановки эскалаторов.
В "Киевском метрополитене" объяснили, что эскалатор — объект повышенной опасности в подземке. Ведь с начала 2025 года:
28 пассажиров получили травмы, для оказания помощи вызвали скорую;
5 раз посторонние предметы (куртки, обувь, плащи) блокировали механизм эскалатора, что приводило к ремонту и временной остановке работы;
368 раз эскалатор экстренно останавливался из-за попадания мелких предметов (монет, пряжек, ремней, поясов), создавая риск падения пассажиров;
1 150 остановок в целом произошло из-за пренебрежения правилами пользования.
Напомним, что киевлян, как писал портал "Комментарии", предупредили о больших штрафах.
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