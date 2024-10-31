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В столице не спешат: сколько домов в Киеве подключили к отоплению

Многоквартирные дома будут подключаться к отоплению в течение 7 дней

сегодня, 14:23
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Кречмаровская Наталия

В Киеве 30 октября стартовал отопительный сезон для жилищного фонда. В КП "Киевтеплоэнерго" сообщили, что подключение жилищного фонда к теплу продолжается, сообщает портал "Комментарии".

В столице не спешат: сколько домов в Киеве подключили к отоплению

Иллюстративное фото

В коммунальном предприятии объяснили, что многоэтажные дома подключают к системе теплоснабжения постепенно. Так, на утро 31 октября уже 16% жилищного фонда столицы (1617 многоэтажек) получили отопление.

"Подключение к теплу всех домов будет продолжаться до 7 дней, ведь в столице функционирует одна из крупнейших систем централизованного теплоснабжения в Европе — 2,7 тыс. км теплосетей, теплоэлектроцентрали, 160 задействованных в отопительном процессе котельных", — пояснили в "Киевтеплоэнерго".

Также отметили, что включение отопления в более короткие сроки технологически невозможно, поскольку резкое увеличение тепловой нагрузки может привести к аварийным повреждениям.

"Дома, получающие тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам их управляющих", — уточнили в предприятии.

Также коммунальщики напомнили, что для заведений социальной сферы отопительный сезон начался с 14 октября. Тепло в дома подается по индивидуальным заявкам их руководителей. В настоящее время к отоплению подключены 92% (418) школ, 88% (472) детсадов, а также 79% (277) лечебных учреждений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине отопительный сезон полноценно стартовал только в трех областях Украины. Там практически все объекты подключили к отоплению. Какие области лидируют по подключению тепла, читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/kyivteploenergo/1725
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