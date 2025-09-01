В Раде резко ответили киевлянам: какие вопросы советуют задать Кличко

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Перед следующим отопительным сезоном вновь стала актуальной тема поставки теплоносителя, уровень теплопотерь и за что платят потребители.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что пишет очевидные вещи о безумных потерях в теплосетях, которые закладываются в тариф и выставляются в платежках потребителям.
По его словам, "умные" граждане начинают засыпать вопросами — "зачем вы нам это пишете?! и что вы предлагаете?!".
Также нардеп предлагает киевлянам задать себе следующие вопросы:
- Вы сами способны понять, что это полная ответственность Киевской городской государственной администрации и Киевского городского совета
- Вы способны понять, что своими платежками за тепло и горячее водоснабжение вы оплачиваете пиар-компанию городского головы с его мостиками и солнечными станциями на чьих-то крышах за счет бюджета?!
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Подольский мост официально стал чемпионом по количеству "открытий". Его открыли сначала для автобусов, потом частично для авто, потом все полосы. Столичный депутат Андрей Витренко назвал мост – главным памятником коррупции Кличко.