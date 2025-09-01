В Раде резко ответили киевлянам: какие вопросы советуют задать Кличко

Перед следующим отопительным сезоном вновь стала актуальной тема поставки теплоносителя, уровень теплопотерь и за что платят потребители.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что пишет очевидные вещи о безумных потерях в теплосетях, которые закладываются в тариф и выставляются в платежках потребителям.

"На примере столицы страны Киева, где они достигают 23 процентов при норме 13 процентов. Цена вопроса — более 2 млрд грн в год дополнительных платежей за тепло", — отметил он.

По его словам, "умные" граждане начинают засыпать вопросами — "зачем вы нам это пишете?! и что вы предлагаете?!".

"Предлагаю следующее — записывайте себе на лбу: задать вопрос своему городскому голове, который позиционирует себя как лучший мэр Европы — он вообще понимает, о чем идет речь?! Он способен понять суть проблемы?!", — отметил политик.

Также нардеп предлагает киевлянам задать себе следующие вопросы:

- Вы сами способны понять, что это полная ответственность Киевской городской государственной администрации и Киевского городского совета

- Вы способны понять, что своими платежками за тепло и горячее водоснабжение вы оплачиваете пиар-компанию городского головы с его мостиками и солнечными станциями на чьих-то крышах за счет бюджета?!

"Если способны — будем работать дальше и проводить "ликбез". Если нет — платите и не задавайте вопросов!", — подытожил нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Подольский мост официально стал чемпионом по количеству "открытий". Его открыли сначала для автобусов, потом частично для авто, потом все полосы. Столичный депутат Андрей Витренко назвал мост – главным памятником коррупции Кличко.



