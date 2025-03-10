В Раде набросились на столичные власти: чем недовольны нардепы

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Кречмаровская Наталия
В Украине несколько дней наблюдается значительное потепление. Поэтому и рядовые киевляне, и народные депутаты возмущаются ситуацией с теплоснабжением в столице. Отмечают, что в такую жару приходится открывать окна и греть улицу.
Иллюстративное фото
Народный депутат Ярослав Железняк отметил:
В Киевской городской государственной администрации объяснили ситуацию с теплоснабжением.
Замглавы КГГА Петр Пантелеев отметил, что отключение отопления в жилом секторе зависит от температурных показателей. Столичный чиновник отметил, что в конце этого и начале следующей недели будет наблюдаться похолодание и возможный температурный минус, поэтому решение по завершению отопительного сезона необходимо принимать, учитывая эти факторы.
По его словам, чтобы начать и прекратить отопительный сезон в Киеве нужно около недели.
Кроме того, по словам Петра Пантелеева, отсутствие отопления повлечет за собой увеличение потребления электроэнергии и ее возможного дефицита из-за объемов повреждений украинской энергосистемы.
Напомним, портал "Комментарии" писал, как столичные власти сливают бюджет города в трубу.
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