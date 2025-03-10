В Раде набросились на столичные власти: чем недовольны нардепы

В Украине несколько дней наблюдается значительное потепление. Поэтому и рядовые киевляне, и народные депутаты возмущаются ситуацией с теплоснабжением в столице. Отмечают, что в такую жару приходится открывать окна и греть улицу.

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Народный депутат Ярослав Железняк отметил:

“Интересно, какой логикой руководствуются люди, которые в такую погоду до сих пор держат отопление на высоком уровне. Как минимум в Комитете сейчас прямая батарея греет во всю и… открыты так же все окна. Здесь или у нас резко стало много газа и денег на это, или мы просто последнее не считаем. И почему-то и думаю здесь речь о втором случае”.

В Киевской городской государственной администрации объяснили ситуацию с теплоснабжением.

Замглавы КГГА Петр Пантелеев отметил, что отключение отопления в жилом секторе зависит от температурных показателей. Столичный чиновник отметил, что в конце этого и начале следующей недели будет наблюдаться похолодание и возможный температурный минус, поэтому решение по завершению отопительного сезона необходимо принимать, учитывая эти факторы.

По его словам, чтобы начать и прекратить отопительный сезон в Киеве нужно около недели.

Теплоснабжающие предприятия города постоянно мониторят температуру наружного воздуха и перспективный прогноз. Как только погода стабилизируется, это позволит нам отключить отопление”, – отметил Пантелеев.

Кроме того, по словам Петра Пантелеева, отсутствие отопления повлечет за собой увеличение потребления электроэнергии и ее возможного дефицита из-за объемов повреждений украинской энергосистемы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как столичные власти сливают бюджет города в трубу.



