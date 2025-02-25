В пригороде Киева жителей испугала необычная работа мобильных огневых групп: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россия каждую ночь атакует территорию Украины ударными дронами. В ночь на вторник 25 февраля враг также применил для обстрела Украины ракеты. Украинские защитники отбили атаки оккупантов, однако новая тактика напугала жителей Бучанской громады.
Иллюстративное фото
В группе "Добровольцы Бучи" в Facebook объяснили новую тактику и посоветовали сохранять спокойствие.
Также жильцы заверили, что никаких поводов для волнения нет. Вертолеты были привлечены к работе по обеспечению безопасности. В дальнейшем планируется также привлекать воздушную технику для работы мобильных огневых групп.
Напомним, что российские войска не перестают атаковать территорию Украины. Долгое время Россия, как писал портал "Комментарии", била по украинским энергетическим объектам. Однако целые врага изменились.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что Россия переключилась на атаки на газовую инфраструктуру. Атакуют подземные хранилища и газодобывающие объекты.
“Цель – лишить возможности отопления во время морозов. Параллельно враг активизировал пропагандистские усилия, чтобы обвинить власть в нехватке газа”, — говорится в сообщении. Также параллельно с массированными обстрелами активизировалась работа вражеской пропаганды – продвигают новые нарративы, чтобы посеять панику среди украинцев.
Новости