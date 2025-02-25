В пригороде Киева жителей испугала необычная работа мобильных огневых групп: что известно

Россия каждую ночь атакует территорию Украины ударными дронами. В ночь на вторник 25 февраля враг также применил для обстрела Украины ракеты. Украинские защитники отбили атаки оккупантов, однако новая тактика напугала жителей Бучанской громады.

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В группе "Добровольцы Бучи" в Facebook объяснили новую тактику и посоветовали сохранять спокойствие.

“Уважаемые граждане! Сегодня в воздушном пространстве нашей громады многие из вас заметили вертолет, что стало причиной беспокойства среди гражданского населения”, — отметили в группе.

Также жильцы заверили, что никаких поводов для волнения нет. Вертолеты были привлечены к работе по обеспечению безопасности. В дальнейшем планируется также привлекать воздушную технику для работы мобильных огневых групп.

"Поэтому просим сохранять спокойствие и верить: все будет Украина! Спасибо воздушным силам за защиту! Слава Украине!”, – обратились к жителям.

Напомним, что российские войска не перестают атаковать территорию Украины. Долгое время Россия, как писал портал "Комментарии", била по украинским энергетическим объектам. Однако целые врага изменились.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что Россия переключилась на атаки на газовую инфраструктуру. Атакуют подземные хранилища и газодобывающие объекты.

“Цель – лишить возможности отопления во время морозов. Параллельно враг активизировал пропагандистские усилия, чтобы обвинить власть в нехватке газа”, — говорится в сообщении. Также параллельно с массированными обстрелами активизировалась работа вражеской пропаганды – продвигают новые нарративы, чтобы посеять панику среди украинцев.



