В пригороде Киева масштабный пожар: огонь приближается к домам

В четверг, 6 марта, под Киевом вспыхнул масштабный пожар. По предварительной информации, загорелись травяные настилы.

Иллюстративное фото

Огонь не удается потушить в Дмитровке и Софиевской Борщаговке, пишут местные Telegram-каналы. Видео пожаров распространяются по сети интернет. Отмечается, что огонь приближается к жилым домам.

"Огонь двигается за Львовским десятиэтажным, направляется в сторону ТРЦ Европарк! Трактора работают, но этого недостаточно. Нужны все, кто может помочь!", – сообщается в местных пабликах.

В ГСЧС Киевской области причины пожара не сообщают. Однако на сайте отмечается, что жители Киевской области продолжают пренебрегать запретами, что приводит к серьезным последствиям.

"Так, за последние сутки снова выгорело почти 40 гектаров сухостоя (!), А спасатели наших подразделений 65 раз привлекались на их ликвидацию. Сжигание травы, небрежное обращение с огнем и другие нарушения правил пожарной безопасности становятся причиной масштабных возгораний, которые не только уничтожают природу, но и угрожают жизни и здоровью людей”, — говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что спасатели неоднократно отмечают опасность таких действий и призывают граждан быть ответственными.

"Однако печальная статистика свидетельствует о том, что значительная часть жителей игнорирует эти призывы, создавая угрозу для окружающей среды и безопасности", — подытожили в ГСЧС.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", возник скандал из-за ненадлежащих условий содержания мобилизованных. Военные власти Киева и области отреагировали на жалобы и проверили сборные пункты военнообязанных Киевского городского и областного центров комплектования.



