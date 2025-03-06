В пригороде Киева масштабный пожар: огонь приближается к домам

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Кречмаровская Наталия
В четверг, 6 марта, под Киевом вспыхнул масштабный пожар. По предварительной информации, загорелись травяные настилы.
Иллюстративное фото
Огонь не удается потушить в Дмитровке и Софиевской Борщаговке, пишут местные Telegram-каналы. Видео пожаров распространяются по сети интернет. Отмечается, что огонь приближается к жилым домам.
В ГСЧС Киевской области причины пожара не сообщают. Однако на сайте отмечается, что жители Киевской области продолжают пренебрегать запретами, что приводит к серьезным последствиям.
Отмечается, что спасатели неоднократно отмечают опасность таких действий и призывают граждан быть ответственными.
Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", возник скандал из-за ненадлежащих условий содержания мобилизованных. Военные власти Киева и области отреагировали на жалобы и проверили сборные пункты военнообязанных Киевского городского и областного центров комплектования.
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