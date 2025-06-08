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В парке развлечений в Киеве ребенок упал с высоты: что известно

В Киеве ребенок упал с высоты 1,5 метра на веревочной трассе в парке

сегодня, 15:45
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Недилько Ксения

Полиция приступила к уголовному производству по факту падения ребенка с веревочной трассы в столичном паркеОб этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию правоохранителей.

В парке развлечений в Киеве ребенок упал с высоты: что известно

Иллюстративное фото

Событие произошло сегодня около 14:40 в Днепровском районе.

По предварительной информации, 14-летний мальчик во время прохождения канатного аттракциона упал с высоты около полутора метров. Врачи госпитализировали пострадавшего с многочисленными травмами в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины – нарушение требований законодательства по охране труда.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Подольском районе Киева гражданин США, приехавший в Украину документировать войну, упал вместе с балконом. Это произошло прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы КГВА Тимура Ткаченко.

"Мужчина получил травмирование. Это не вражеская атака, а следствие многолетнего бездействия. Я срочно поручил новоназначенному главе Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с потерпевшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности. Мы предоставим всю помощь. А потом будет серьезный разговор с районными управляющими компаниями", – пишет Ткаченко.                                                                                        



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