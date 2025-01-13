В одном из районов Киева был замечен российский триколор и вооруженные люди: что известно

На Харьковском шоссе в Киеве заметили российский флаг, поднятый у ворот одного из предприятий. На опубликованных снимках виден готовящийся к выезду военный грузовик, а также лиц в военной форме с белыми повязками на ногах, находящимися рядом с автомобилем. Также перед воротами стоял человек в гражданской одежде. В сети распространяются слухи, что возможно в этом районе снимают кино, и местным жителям не стоит переживать.

Триколор в Киеве. Фото: ТСН.ua

Журналисты ТСН.ua обратились в столичную полицию с вопросом, действительно ли в Дарницком районе проходят киносъемки или снимается документальный фильм.

Первоначально правоохранители сообщили, что организаторы съемок обычно должны обращаться к правоохранителям для получения разрешения и информировать жильцов с целью недопущения ненужного беспокойства. В конце концов, выяснилось, что в этом случае никто не подал запрос на проведение съемок.

"В полицию не поступало никаких писем о проведении съемок. Мы сейчас выясняем точное место происшествия, но пока это не установлено. Возможно, съемки проходят на границе Днепровского и Дарницкого районов. Правоохранители проверяют этот вопрос, поскольку не было официального обращения от организаторов" ", — отметили в полиции Дарницкого района.

В полиции Днепровского района Киева также подтвердили, что не получали разрешения на проведение съемок с участием военной техники и российского флага.

Портал "Комментарии" уже писал, что на протяжении 2025 года российская оккупационная армия преследует цель расширить свою оккупацию, стремясь завершить предпринятые несколько лет назад агрессивные действия. Об этом ТСН.ua рассказал военный эксперт Роман Свитан.