В одном из передовых вузов страны был введен запрет: подробности

В КНУ имени Тараса Шевченко ректор подписал приказ о запрете мессенджера Telegram, который вступит в силу 11 ноября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

КНУ им. Т. Г. Шевченко

Эту информацию подтвердили в центре коммуникаций учебного заведения представитель Института массовой информации (ИМИ) Валентина Троян.

Также ИМИ получило подтверждение, что WI-FI в общежитиях уже не поддерживает этот мессенджер.

Это еще одно решение по ограничению использования Telegram, которое касается не госслужащих, а рядовых украинцев. Недавно пользование мессенджером запретили в ЧНУ им. Юрия Федьковича в Черновцах.

Напомним, 20 сентября по результатам заседания Национального координационного центра кибербезопасности использование Telegram рекомендовали ограничить в органах государственной власти, военных формированиях и объектах критической инфраструктуры Украины.

В октябре от использования Telegram на рабочей технике отказались в Верховной Раде и в Нацсовете по телевидению и радиовещанию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Решение центра кибербезопасности: Telegram попал под ограничение

19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) – ключевого органа координации и контроля в сфере кибербезопасности, сообщили в СНБО.

В заседании приняли участие руководящий состав Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Нацполиции, Генштаба ВСУ, СБУ, Минобороны, Нацбанка, Минцифры, МИД, разведывательных органов, руководство регуляторных органов в сфере электронных коммуникаций, а также народные депутаты Украины.

Ключевой темой заседания было обсуждение угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера Telegram , особенно во время полномасштабной войны России против Украины.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.