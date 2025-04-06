В Одесской области уровень потребления алкоголя среди подростков в разы превысил показатель взрослых

В Одесской области наблюдается достаточно тревожная тенденция: употребление алкоголя среди детей и подростков становится все более распространенным. По результатам исследования только 5% опрошенных никогда не пили алкоголь. Интересно, что среди ребят 10-14 лет уровень потребления алкоголя превышает тот, что зафиксирован среди старших подростков. Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

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Согласно исследованию, три четверти мужчин отметили, что ежедневно употребляют одну-две "стандартные дозы" алкоголя. Еще 10% пьют от трех до шести доз, а почти 9% – более шести доз за раз. Одна "стандартная доза" составляет 10 г чистого спирта, что эквивалентно 25 мл водки, 100 мл вина или бокала пива.

Особенно беспокоит ситуация среди детей: мальчики в возрасте 10-14 лет пьют алкоголь чаще старших подростков. Это серьезная угроза для их здоровья, ведь организм в этом возрасте особенно чувствителен к токсичным веществам.

Алкоголь повышает риск развития более 200 заболеваний, среди которых рак, сердечно-сосудистые заболевания и психические расстройства. ВОЗ также предупреждает, что алкоголь может стать причиной минимум 7 типов рака, в частности рака печени, молочной железы, гортани и кишечника.

Медики отмечают, что нет безопасной дозы алкоголя для детей. Проблема требует срочных мер, как со стороны родителей, так и органов власти.

Ранее, как писали "Комментарии", львовский городской голова Андрей Садовый высказал свою позицию по продаже алкоголя в городе в комендантский час.