В материалах, изъятых по делу Комарницкого, могут быть разговоры топ-чиновников "Слуги народа": СМИ

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Кречмаровская Наталия
В четверг, 6 февраля, в Киеве детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели масштабную операцию "Чистый город". Цель – уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сферах Киева. Сообщили, что разоблачили и прекратили деятельность преступной организации во главе с бывшим медийно-известным депутатом Киевского городского совета. СМИ отмечали, что среди возможных фигурантов дела — киевский адвокат Денис Комарницкий (экс-депутат Киевсовета).
Денис Комарницкий. Фото из открытых источников
Издание "Українські Новини" сообщает о подробностях дела — в изъятых по делу Комарницкого материалах могут быть разговоры топ-чиновников "Слуги народа".
Также СМИ публикует позицию Комарницкого – он заявил, что считает ситуацию давлением из-за своей адвокатской деятельности и клиентов.
Напомним, что бывший народный депутат Александр Черненко, как писал портал "Комментарии", отметил, что во время обысков у киевского адвоката Дениса Комарницкого, по неофициальной информации, нашли материалы, содержащие данные о финансировании партии "Слуга народа". Бывший нардеп напомнил, что, по информации следствия, следственные действия проводились в рамках расследования в сфере строительства и землеотвода.
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