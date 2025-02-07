В материалах, изъятых по делу Комарницкого, могут быть разговоры топ-чиновников "Слуги народа": СМИ

В четверг, 6 февраля, в Киеве детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели масштабную операцию "Чистый город". Цель – уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сферах Киева. Сообщили, что разоблачили и прекратили деятельность преступной организации во главе с бывшим медийно-известным депутатом Киевского городского совета. СМИ отмечали, что среди возможных фигурантов дела — киевский адвокат Денис Комарницкий (экс-депутат Киевсовета).

Денис Комарницкий. Фото из открытых источников

Издание "Українські Новини" сообщает о подробностях дела — в изъятых по делу Комарницкого материалах могут быть разговоры топ-чиновников "Слуги народа".

“В ходе обыска в квартире адвоката изъяли ряд аудиозаписей, в том числе сделанных в 2019 году в вип-зале киевского ресторана COIN. Из этих записей могут быть интересные разговоры с участием высокопоставленных должностных лиц из Офиса президента и "Слуги народа". Кроме того, в изъятых документах якобы содержится информация об источниках финансирования партии”, — пишет издание.

Также СМИ публикует позицию Комарницкого – он заявил, что считает ситуацию давлением из-за своей адвокатской деятельности и клиентов.

"Если эта информация подтвердится, Украину может ожидать масштабный политический скандал", — прогнозирует СМИ.

Напомним, что бывший народный депутат Александр Черненко, как писал портал "Комментарии", отметил, что во время обысков у киевского адвоката Дениса Комарницкого, по неофициальной информации, нашли материалы, содержащие данные о финансировании партии "Слуга народа". Бывший нардеп напомнил, что, по информации следствия, следственные действия проводились в рамках расследования в сфере строительства и землеотвода.